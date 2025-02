Nico Paz o Arda Guler all’Inter? La posizione del Real Madrid

L’Inter lavora al calciomercato estivo e continua a puntare Nico Paz per rinforzare la rosa: spunta un intreccio con Arda Guler

La prossima sessione di calciomercato cambierà diverse cose in casa Inter e uno dei grandi obiettivi per il prossimo futuro è sicuramente Nico Paz. Il fantasista del Como ha dato prova di tutte le sue qualità anche nel match di oggi contro il Napoli: l’argentino ha messo a segno un assist decisivo per Diao, che ha fatto esultare tutti i tifosi nerazzurri.

In generale, chi ha visto la partita ha sicuramente notato le enormi qualità del ragazzino terribile che Fabregas sta facendo sbocciare, non solo in Italia ma sulla scena internazionale. È geniale nella proposizione dell’azione offensiva, con il pallone sempre incollato al piede, ma soprattutto riesce a catturare l’attenzione su di sé di due o tre avversari per volta, trovando sempre la soluzione per non perdere la sfera.

L’Inter è sempre più innamorata di lui e vuole sfruttare la conoscenza di Javier Zanetti con la famiglia del calciatore per convincerlo a sposare il progetto nerazzurro. I problemi sono essenzialmente due: il Real Madrid vorrebbe mantenere il controllo del suo cartellino e il Como non ha intenzione di perdere il calciatore. Se i lombardi dovessero riuscire a eliminare tutte le clausole di riacquisto, a quel punto la sua valutazione salirebbe a dismisura, non permettendo all’Inter di chiudere l’affare.

Se non sarà Nico Paz, resta viva l’ipotesi Arda Guler

In un modo o nell’altro, l’Inter tenterà in tutti i modi di portare l’argentino in rosa, ma se le cose dovessero complicarsi, attenzione anche a un altro super talento che diventerebbe di troppo al Real Madrid. Le soluzioni offensive sarebbero davvero troppe per le Merengues se dovesse tornare anche Nico Paz, per cui a quel punto bisognerebbe fare attenzione al futuro di Arda Guler.

Servirebbe un investimento importante, attorno ai 25-30 milioni di euro e anche in questo caso, i Blancos potrebbero pretendere una percentuale sulla rivendita molto alta, a cui l’Inter potrebbe opporsi. Il risultato non cambierebbe, perché Inzaghi avrebbe comunque un fantasista giovane e di alto livello a disposizione.

Al momento, si tratta però comunque di un’ipotesi remota, dato che il mirino resta puntato su Nico Paz, il primo grande obiettivo per la trequarti nerazzurri per la prossima estate.