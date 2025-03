Rottura totale col club: il video esplosivo prima di Bayern-Inter

Rispetto a inizio della stagione, il Bayern ha oggi un gioco fluido e assai propositivo: la squadra ha accettato lo stile di Kompany

I tedeschi vogliono arrivare alla finale di Champions League, che si giocherà a casa loro: nella splendida Allianz Arena della città bavarese. Anche dal punto di vista tattico la squadra è parecchio cresciuta. Ha maggiore consapevolezza dei propri mezzi più fiducia. I giocatori sembrano comprende meglio lo stile di gioco di Kompany, inizialmente quasi rigettato.

La stampa tedesca prevede che il Bayern imporrà il proprio gioco contro l’Inter. I nerazzurri sono visti come gli avversari ideali contro cui poter esprimere possesso palla e aggressione alta. Harry Kane ha già segnato 10 goal in Champions, in 11 gare. In Bundesliga, in 23 presenze, è a quota 21 goal.

Ma il campionato tedesco è un discorso diverso. Lì, il Bayern non ha rivali. A oggi, i Die Roten hanno vinto 19, ne hanno pareggiate 4 e perse 2. Hanno segnato 74 goal e ne hanno subiti 23. Con una media impressionate di 3 reti a partita…

L’impostazione tattica super offensiva di Kompany sta dunque dando i suoi frutti. Ma non tutti nel Bayern Monaco sembrano contenti del nuovo allenatore. Sané, da tempo, sembra un separato in casa. E sui social continua a far discutere il video in cui festeggia con estremo distacco con i compagni dopo il passaggio del turno in Champions.

Sané contro il Bayern: il video che certifica il distacco

Sembra ormai evidente a tutti che Leroy Sané sia scontento al Bayern Monaco. E la conferma è arrivata da come il giocatore è apparso distaccato, quasi infelice, durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Bayer Leverkusen in Champions League. Il video in questione mostra Sané partecipare con scarsa convinzione alla gioia dei compagni del Bayern.

Probabilmente il ventinovenne è già con la mente altrove. Anche se la stampa tedesca continua a parlare di incontri fra le parti finalizzate a un rinnovo, Leroy Sané potrebbe già avere un mezzo accordo con l’Arsenal. Il fantasista piace anche alla Juve e al Chelsea.

Tutto lascia pensare quindi che la separazione tra Sané e il Bayern sia ormai quasi certa. Al di là del contratto in scadenza a fine stagione, l’ex Manchester City sembra a disagio con Kompany. In tutto questo, la sua stagione non è stata finora fallimentare, anzi. Ha giocato poco, ma si è dimostrato spesso utile alla causa. In 15 presenze in Bundesliga ha segnato 6 goal. I numeri sono meno incoraggianti in Champions, dove in 7 gari ha firmato una sola rete.

Riluttante fra i festeggiamenti

Il fantasista non è mai stato un calciatore particolarmente continuo. Ma da lui il Bayern si aspettava molto di più da un campione che nel 2020 fu acquistato per circa 50 milioni di euro dal Manchester City. Il video che circola sui social certifica che Leroy Sané lascerà il Bayern Monaco a fine stagione? Non è ancora detto. Fonti vicine al calciatore confermano che lui vorrebbe rimanere a Monaco di Baviera, ma che il club non gli avrebbe finora presentato un’offerta convincente.

Già qualche giorno fa Sané aveva dato segnali di nervosismo spostando con insofferenza il braccio del quarto uomo durante una sostituzione. Poi, dopo la vittoria del suo Bayern contro il Leverkusen, mentre tutti i compagni si abbracciavano per saltare di fronte la curva, il ventinovenne, con la giacca addosso, ha mostrato scarso coinvolgimento.

Seppur collegato come ultimo termine della catena, e quindi unito ai compagni, o quasi, appariva intristito e poco partecipe. I tifosi lo hanno subito criticato: “Si crede la primadonna“, scrive un supporter su Instagram. “Atteggiamento inaccettabile“, commenta un altro utente.