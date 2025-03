Scout alla partita dell’Inter: cambiano le carte in tavola per la Juventus

C’era un osservato speciale nell’ultima partita disputata dall’Inter. Dopo quanto visto a San Siro, ora la situazione potrebbe cambiare per la Juventus

Non è mai stata in dubbio la qualificazione ai quarti di finale di Champions League per l’Inter. Nel doppio confronto con il Feyenoord, i nerazzurri hanno fatto valere la loro indubbia superiorità al cospetto di un avversario peraltro in emergenza per le numerose indisponibilità.

Dopo le buone prestazioni con il Milan, stavolta ha potuto ben poco contro gli attaccanti nerazzurri colui che, insieme a Santiago Gimenez, è stato (ed è tuttora) il calciatore più rappresentativo del Feyenoord, destinato con tutta probabilità a lasciare il club in estate. Un’ulteriore conferma della sua possibile cessione è arrivata proprio in occasione del match di ritorno con l’Inter.

A quanto pare, infatti, erano presenti in tribuna a San Siro alcuni scout giunti appositamente per osservarne la prestazione. Scout inviati da due top club che, insieme alla Juventus e al Liverpool, sono da tempo sulle tracce di David Hancko, difensore centrale nonché capitano del Feyenoord.

Un osservato speciale in Inter-Feyenoord, si complica tutto per la Juve

Stando alle indiscrezioni rilanciate dalla stampa inglese, gli osservatori avvistati a San Siro per Hancko sono stati inviati da Chelsea e Tottenham. L’interessamento di altri due club di Premier League non è una buona notizia per la Juventus in quanto la loro concorrenza farà inevitabilmente lievitare il prezzo di Hancko. I bianconeri hanno provato a prenderlo già a gennaio per sostituire Bremer ma il Feyenoord, dopo la cessione di Gimenez al Milan, non ha accettato l’offerta della Juve su un prestito con obbligo di riscatto.

Per prendere Hancko la prossima estate occorrono almeno 25 milioni di euro, valutazione che costringe la Juventus a un’inevitabile scelta, considerato anche il possibile riscatto di Kalulu dal Milan e l’acquisizione a titolo definitivo di Kelly dal Newcastle.

Qualora ci dovesse essere un’asta al rialzo per Hancko, la Juventus partirebbe in una situazione di svantaggio rispetto ai club inglesi. Se Chelsea e Tottenham sono arrivate più recentemente sullo slovacco, il Liverpool ha provato a prenderlo già la scorsa estate. Il tecnico dei Reds, Arne Slot, avrebbe rivoluto con sé Hancko dopo averlo allenato (e valorizzato) nell’esperienza in comune al Feyenoord e ora potrebbe essere accontentato soprattutto se Van Dijk non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Hancko può rappresentare un profilo decisamente interessante anche per l’Inter che acquisterà un nuovo centrale anche con il rinnovo per De Vrij. Classe 1997, il difensore slovacco ha le caratteristiche tecniche ideali nonché l’esperienza giusta a livello internazionale per consolidare il reparto. Un giocatore già pronto, Hancko, di quelli che piacciono (e tanto) a Simone Inzaghi.