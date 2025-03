Atalanta-Inter, Inzaghi furioso con Massa: gesto forte in panchina

In una partita sostanzialmente corretta, non hanno convinto alcune letture dell’arbitro Massa: Inzaghi furioso con il direttore di gara

L’Inter ha avuto diverse occasioni contro l’Atalanta, ma non è ancora caduto il muro della Dea, ben messa in campo e capace di lasciare ben pochi spazio agli ospiti.

In una partita in cui i duelli uomo contro uomo sono una parte fondamentale del match per portare a casa il risultato, la conduzione dell’arbitro Massa riveste un ruolo fondamentale. Il match è stato piuttosto corretto, ma alcuni episodi stanno facendo comunque discutere i protagonisti in campo e in panchina.

È successo anche sul finale del primo tempo quando Marcus Thuram ha ricevuto palla e ha cercato di allungarsi il pallone per andare in porta sulla fascia sinistra. Kolasinac, vedendosi saltato, ha effettuato una sorta di blocco, frapponendosi tra l’attaccante e il pallone. Il bomber è rimasto per terra ma Massa non ha fischiato, facendo impazzire di rabbia Inzaghi in panchina. Il tecnico ha iniziato ad agitare le mani e a dimenarsi in segno di disappunto, muovendo le dita come a chiedere al direttore di gara cosa avesse visto. In effetti, l’allenatore di Piacenza sembra aver ragione e non si capisce ancora il metro tenuto dall’arbitro nella prima frazione di gioco.

Atalanta-Inter, partita vibrante e una grande occasione per Thuram: le mosse di Inzaghi

A inizio gara, l’Inter ha avuto una grande chance per sbloccare l’incontro. Thuram si è lanciato in profondità, servito da una grande palla profonda da parte di Lautaro Martinez. Tutto solo davanti a Carnesecchi ha colpito il palo interno e il punteggio è rimasto sullo 0-0 anche sulla ribattuta.

Inzaghi sta vivendo l’incontro con grande concentrazione e dando spesso indicazioni ai suoi. In particolare, il tecnico di Piacenza si è concentrato sul pressing, che deve essere sempre alto e inibire le uscite letali della Dea. Ha anche chiesto a Bastoni di forzare spesso il cross con il suo mancino, lì dove i padroni di casa possono trovarsi scoperti sugli inserimenti.