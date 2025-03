Colpo grosso dall’Inter: così vogliono convincere Inzaghi a cambiare panchina

Il mercato dei nerazzurri deve fare i conti con nuovi assalti al suo tecnico. Un titolarissimo potrebbe seguirlo nella nuova avventura

Quella della prossima estate sarà una sessione di calciomercato nuova per l’Inter. Dopo anni in cui si è puntato a salvaguardare i bilanci e Simone Inzaghi si è dovuto arrangiare con i parametri zero, torneranno ad esserci investimenti.

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente nerazzurro Beppe Marotta, il quale ha spiegato quale sarà la politica del fondo Oaktree. Oggi l’Inter ha la rosa con l’età media più alta sia in Serie A che in Champions League e questo dato deve essere cambiato. Tanti gli ultra trentenni a rischio taglio: da De Vrij che è in scadenza di contratto a giugno, ai vari Acerbi, Darmian e Mkhitaryan, nei cui accordi ci sono clausole che permettono al club meneghino di risolvere unilateralmente il contratto pagando una penale.

Altro obiettivo sarà quello di abbassare il monte ingaggi, puntando su giovani talenti i cui stipendi non sono ancora troppo alti. A finanziare i nuovi colpi saranno soprattutto i soldi provenienti dall’attuale Champions League, dalla qualificazione alla prossima e dal Mondiale per Club. Ma non si escludono anche cessioni eccellenti. I gioielli nerazzurri piacciono a mezza Europa e lo stesso tecnico Simone Inzaghi è spesso al centro di rumors sul suo futuro.

Calciomercato Inter, Inzaghi richiesto in Premier: Calhanoglu può seguirlo

Sia in Inghilterra che in Italia, il nome di Inzaghi viene accostato con insistenza ai club di Premier League. In particolare il Tottenham e il Manchester United, appaiati in classifica al tredicesimo posto a quota 34 punti, meno della metà del Liverpool capolista.

I Red Devils hanno già provato a dare una sterzata alla stagione con il cambio in panchina da ten Hag ad Amorim, ma con scarsi risultati. Intanto la dirigenza pensa già alla prossima, con un nuovo allenatore.

Per provare ad invogliare Inzaghi ad attraversare la Manica, peraltro, potrebbero mettere a segno un colpo dall’Inter. Si tratta di Hakan Calhanoglu, pupillo del tecnico piacentino, tornato finalmente ai suoi livelli contro il Monza. A 31 anni non è più considerato incedibile, anzi: si spera in un’offerta di una quarantina di milioni da reinvestire poi nel suo erede, individuato in Samuele Ricci del Torino.