Inzaghi polemico: “Sento tanti dibattiti…”. Poi l’annuncio su Dumfries

Una vittoria importantissima contro l’Atalanta di Gasperini: le parole di Simone Inzaghi dopo lo 0-2 a Bergamo

I nerazzurri mettono sotto l’Atalanta che fa un tiro in porta in 102′. Fosse finita 0-4, sarebbe stato forse più giusto, ma va benissimo così. Gli uomini di Inzaghi si portano a Milano 3 punti fondamentali mandando un messaggio chiaro a Conte. I nerazzurri ricacciano anche la Dea a -6.

Il tecnico si è detto soddisfatto per la prestazione e per l’atteggiamento mentale della squadra. “Siamo venuti a giocare con grande personalità. Potevamo chiudere molto prima la partita, abbiamo avuto tante occasioni“, ha spiegato Inzaghi. “Sia chiaro: il goal annullato a Lautaro era regolare… Poi abbiamo concesso poco a una squadra che aveva fatto 63 goal“.

Inzaghi ha poi chiarito che l’Inter non è ancora uscita dall’emergenza: “Anche stamattina avevo sei o sette giocatori sul lettino: abbiamo ancora tanti assenti. Ma abbiamo giocato con personalità. Dico che è stata una grande gara dell’Inter, anche se in queste settimane si leggeva tutt’altro. Ai ragazzi non posso chiedere di più“.

“Si può puntare al poker“, ha continuato l’allenatore ai microfoni di DAZN. “Noi vogliamo giocare più partite possibili. Si parla tanto, si fanno dei dibattiti… tutti dicono che l’Inter può finire senza vincere nulla. Ma questo è lo sport, lo sappiamo bene che c’è questa possibilità. Ciò che è conta è l’impegno. Noi vogliamo giocare sempre più partite e ci stiamo impegnando al massimo“.

Inzaghi dopo l’Atalanta: “Niente calcoli. Dumfries da valutare“

L’allenatore nerazzurro ha anche aggiunto di non aver problemi con le critiche. “Non mi dà fastidio assolutamente nulla. Noi siamo consapevoli di quello che dicono in giro. E so che magari si pensa che cederemo perché giochiamo tutte queste partite. Io, il presidente e i giocatori sappiamo bene cosa è lo sport e non facciamo calcoli. Vogliamo giocare tutte le partite possibili“.

“Dumfries è da valutare”, ha spiegato quindi il tecnico nerazzurro. “Il giocatore ha sentito qualcosina, ma sembrava abbastanza tranquillo. Mi ha pure detto di aspettare a cambiarlo e non si è accorto che l’avevo già cambiato“. In conferenza stampa l’allenatore ha poi ribadito che spera di recuperare gli infortunati durante la sosta. Tranne Zielinski, che starà fermo più a lungo. “Dumfries sembrava tranquillo, speriamo che l’OIanda dia un responso buono, ma c’è fiducia di riaverlo presto“.

Gasperini ha invece criticato l’arbitro per l’espulsione di Ederson. “Quell’episodio ha rovinato il finale di partita. Non c’erano i presupposti, non era il caso di arrivare a questo. Potevano essere 20′ avvincenti. Massa ha esagerato, anche perché ci sono stati altri episodi da giallo. Ederson ha sbagliato con l’applauso ma l’arbitro ha rovinato una prestazione. Ci sono parole molto peggiori di un applausino e si sorvola. Ederson è uno corretto“.

Anche Bastoni è stato espulso e salterà Inter-Udinese. Il difensore era diffidato e resterà diffidato anche quando tornerà in campo dato che la squalifica scatta per il rosso.

A fine gara hanno parlato anche Carlos Augusto e Lautaro, gli autori dei due goal. Il brasiliano ha spiegato la vittoria rivelando che la squadra è entrata in campo più cattiva e concentrata nel secondo tempo. “La vittoria è per i tifosi. Sapevamo che sarebbe stata difficile e abbiamo dato tutto“.

Lautaro non si nasconde: “Siamo forti e lo dimostreremo“

Lautaro, invece, ha detto che la squadra ha preparato al meglio questa partita, consapevole dei pregi degli avversari. “Conosciamo benissimo l’Atalanta e conosciamo il suo allenatore. Avevamo bisogno di tanta energia e abbiamo meritato, siamo stati superiori per tutta la partita all’Atalanta“.

Sul possibile triplete, il Toro mostra i muscoli. “Sembra che non vogliamo dirlo ma sappiamo che siamo forti. Lo dimostriamo e lo dimostreremo. Giocando ogni tre giorni, si viaggia tanto ed è stancante, ma la squadra c’è”.

“Vincere tutto è difficile ma noi lotteremo per tutto, questo è sicuro. La mentalità dell’Inter è questa da anni“, ha concluso l’attaccante ai microfoni di DAZN. Subito dopo il capitano ha poi parlato Sommer, fondamentale nel salvare l’Inter nel 1′. “Era fondamentale vincere. Per il momento, per la situazione, dovevamo fare 3 punti”, ha detto il portiere svizzero. “Ma è solo una vittoria, è ancora molto lunga. Sappiamo che occasioni così vanno sfruttate e noi abbiamo fatto anche una bella partita… Quando giochiamo così è difficile giocare contro di noi“.