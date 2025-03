Calciomercato, accordo interrotto: non andrà all’Inter né altrove

Obiettivo di mercato sfumato per l’Inter. Il club gli ha rinnovato la fiducia ed è pronto a rinnovargli anche il contratto

Dopo il tour de force quasi ininterrotto di partite da inizio anno, la settimana di pausa per le Nazionali di metà marzo consente a chi non parteciperà agli incontri di Nations League e di qualificazioni ai Mondiali di tirare il fiato in vista del finale di stagione.

Senza partite di campionato e coppe europee per due settimane, le indiscrezioni di mercato riempiranno l’attualità calcistica nei prossimi giorni. Aspettiamoci dunque nuovi rumors sull’Inter in vista della prossima stagione. E’ certo che, in estate, la dirigenza nerazzurra interverrà per rinforzare tutti i reparti e sono già tanti i nomi che vengono accostati all’Inter.

Marotta e Ausilio si sono già mossi per il centrocampo con l’acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il giovane mediano croato, di nuovo convocato in nazionale per la doppia sfida contro la Francia valida per la qualificazione alla final four di Nations League, diventerà il nuovo vice Calhanoglu. Una pedina importante per Inzaghi che può schierarlo anche da mezzala. Se Sucic è già nerazzurro, un altro potenziale obiettivo di mercato per l’Inter è, di fatto, svanito per la ferma volontà del club di appartenenza di non cederlo.

Obiettivo svanito per l’Inter, il club vuole rinnovargli il contratto

Ci riferiamo a Fabian Ruiz. Quello del centrocampista spagnolo del PSG è stato un altro dei nomi accostati all’Inter e ad altri top club esteri (su tutti il Barcellona, il Bayern Monaco e l’Arsenal) quando si è ipotizzata una sua possibile cessione con l’arrivo di Joao Neves dal Benfica, talento portoghese 19enne per il quale il club transalpino avrebbe speso 70 milioni di euro.

Proprio Neves ha tolto a Fabian Ruiz il posto da titolare nella formazione di Luis Enrique per tutta la prima parte della stagione, una situazione che aveva favorito l’ipotesi di un addio dell’ex Napoli addirittura già nella sessione invernale. Su Ruiz è piombato prima di tutti il Barcellona, ritenendolo il profilo ideale per sostituire De Jong, prossimo alla scadenza contrattuale fissata al 2026.

I blaugrana speravano in un accordo ma, da dicembre, la situazione è radicalmente per il centrocampista. Luis Enrique gli ha ridato il suo posto in mediana, ampiamente ripagato della sua fiducia. Le prestazioni recenti di Fabian Ruiz (autore di due assist nel 3-1 rifilato ieri sera dal PSG all’Olympique Marsiglia) hanno tolto ogni dubbio anche alla dirigenza che presto azzererà forse definitivamente l’interesse di tutte le potenziali pretendenti (tra cui l’Inter) con una scelta definitiva.

E’ intenzione del PSG, infatti, rinnovare il contratto del giocatore che scade nel 2027. Luis Enrique non vuole assolutamente privarsene e il Barcellona e le altre dovranno scordarselo. Fabian Ruiz è destinato a rimanere al PSG ancora a lungo, contribuendo alla crescita di un club che, abbandonati gli acquisti faraonici, sta avviando un nuovo ciclo decisamente promettente dopo quanto visto nel doppio confronto con il Liverpool.