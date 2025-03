Calciomercato, Milan su Bisseck: ecco chi vuole in cambio l’Inter

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: il club rossonero ha messo gli occhi sul tedesco dell’Inter, che pensa alla contropartita da chiedere

Per il secondo weekend di fila le due squadre di Milano hanno fatto bottino pieno in Serie A, seppur contro avversari differenti e con modalità, quanto meno nell’ultima di campionato, differenti. Se nella scorsa giornata entrambe si erano prodotte in clamorose rimonte (il Milan a Lecce, l’Inter a San Siro contro il Monza), nella 29esima giornata i rossoneri hanno confermato il loro trend di gruppo che evidentemente si sveglia solo dopo esser andato sotto, mentre la Beneamata ha fatto la voce grossa a Bergamo, dando una spallata forse decisiva a Napoli ed Atalanta nella lotta scudetto.

Al di là dell’evidente differenza di obiettivi realmente perseguibili e raggiungibili dai due club (il Milan sta tentando faticosamente di risalire la china per strappare un posto in Champions, mentre l’Inter è in corsa addirittura per il Triplete), sul mercato i due sodalizi continuano ad incrociare le loro strade. E perfino a tentare di fare affari reciproci, magari strappando calciatori in grande ascesa alla rivale cittadina, senza rinunciare ad accettare l’idea di uno scambio.

Questo è ciò che emerge dall’ultima indiscrezione riportata dalla Spagna, nello specifico dal portale ‘Fichajes.net‘, che riferisce di un forte interessamento del club di Via Aldo Rossi per Yann Bisseck, uno che nella stagione in corso ha flirtato spesso con la titolarità all’interno di un pacchetto difensivo più che collaudato.

Milan, pazza idea Bisseck: l’Inter pensa alla contropartita tecnica

Il tedesco, arrivato nell’estate del 2023 per meno di 8 milioni dall’Aarhus, ha progressivamente conquistato posizioni nelle gerarchie di Simone Inzaghi, rispondendo sempre presente ogni qualvolta sia stato chiamato in causa. Sempre pericoloso sulle palle inattive in attacco, affidabilissimo nel gioco aereo a difesa della propria area, il classe 2000 ha rinnovato il suo accordo coi nerazzurri nello scorso novembre, prolungando il matrimonio fino al 2029.

Il teutonico ha attirato su di sé l’interesse del Milan, che nella stagione in corso, sia sotto la gestione Fonseca che nell’era Conceiçao, ha cambiato vorticosamente la coppia di centrali difensivi ruotando in modo quasi randomico i vari Thiaw, Tomori, Pavlovic e Gabbia.

C’è insomma bisogno di qualcuno da inserire in difesa che possa rappresentare un punto fermo per il presente e per l’immediato futuro. Nel mirino è stato messo proprio il difensore dei ‘cugini’, che non sarebbero pregiudizialmente chiusi a tutti i costi ad una sua partenza. Questo perché la proprietà americana personificata da Oaktree gradirebbe da tempo far arrivare ad Appiano Gentile un calciatore statunitense. Che, nella fattispecie della possibile trattativa tra Inter e Milan per Bisseck, potrebbe essere Yunus Musah, il 22enne ex Valencia arrivato a Milanello nell’estate del 2023.