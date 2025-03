Dall’Inter di Milano all’Inter… Miami: lo vuole Leo Messi

Il club della Mayor League Soccer vuole rinforzarsi in vista del Mondiale per Club. Le strade del mercato potrebbero intrecciarsi con quella dell’Inter

C’era una volta il dualismo tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Per oltre un decennio i due campioni hanno incantato l’Europa, soprattutto con le maglie di Barcellona, Real Madrid e Manchester United, spartendosi i titoli di squadra (leggasi Champions League) e individuali come il Pallone d’Oro.

Ma il tempo passa per tutti e così anche la Pulce e CR7 hanno deciso di emigrare verso campionati più semplici per continuare a incantare e mettere a segno gol. Il bomber portoghese ha scelto l’Al Nassr in Arabia Saudita per provare ad arrivare a quota mille gol in carriera, mentre il fuoriclasse argentino ha preferito l’Inter Miami negli Stati Uniti per mettere in bacheca altri trofei.

Ovviamente ai loro arrivi hanno fatto seguito quelli di altri big un po’ in là con gli anni: Brozovic e Manè ma anche Pioli da una parte; Jordi Alba, Busquets e Suarez agli ordini di Mascherano dall’altra. Purtroppo nel Mondiale per Club in programma a giugno non vedremo Ronaldo ma soltanto Messi, che per potenziare la rosa sta cercando di convincere altri top player a raggiungerlo nella Mayor League Soccer americana.

Calciomercato, De Paul verso l’addio all’Atletico Madrid: strada in salita per l’Inter

Tra i calciatori che Messi vorrebbe portare in Florida ci sono soprattutto i suoi compagni della Nazionale argentina. Spicca in particolar modo il nome di Rodrigo De Paul, accostato per diverse sessioni di mercato all’Inter, senza che la trattativa andasse mai in porto.

Ora che finalmente l’Atletico Madrid, stando a quanto si legge sul portale iberico ‘El Gol Digital’, ha aperto alla cessione dell’ex centrocampista dell’Udinese nonostante un contratto in essere fino al 2026, però, i nerazzurri sembrano aver cambiato obiettivo. In quel ruolo piace l’altro argentino, molto più giovane, Nico Paz che tanto bene sta facendo in Serie A con la maglia del Como, ma sul quale il Real Madrid vanta un diritto di recompra.

Con il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, la politica di mercato del club nerazzurro è decisamente cambiata. Ora il presidente Marotta non va più a caccia di giocatori esperti, magari in scadenza di contratto, bensì su talenti che possano fare bene nel presente e diventare campioni in prospettiva. Insomma il treno Inter è ormai passato per De Paul, che però potrebbe salire su quello dell’Inter Miami.