Infortunio ed esami Dumfries: annuncio UFFICIALE

L’esterno nerazzurro dovrebbe restare indisponibile per un paio di settimane, è fuori dalla lista dei convocati della Nazionale Olandese per la fase finale di Nations League

La fredda cinicità dell’Inter, vista all’opera soprattutto in occasione della prima rete, sopraggiunta pochi attimi dopo la ripresa del gioco a seguito della sospensione momentanea della partita, ha infine messo in ginocchio un’Atalanta mai doma.

Lo scontro diretto della domenica sera ha dunque visto gli ospiti meneghini spuntarla con due reti di vantaggio e non poche polemiche, ma per Simone Inzaghi c’è anche qualche nota che non può affatto presa per buona.

Quella più preoccupante tocca ancora una volta la corda degli infortuni: ad aver subito un fastidio di carattere muscolare è stato proprio Denzel Dumfries, a seguito di un contrasto di gioco con un avversario.

L’esterno destro olandese, nonostante il tentativo di riprendere a giocare da subito, ha dovuto dare forfait qualche istante dopo con assoluta certezza, mettendo la corsia in un’emergenza mai vista prima. Di fatto, senza nessun altro corridore di ruolo a disposizione, il tecnico ha dovuto schierare in via del tutto eccezionale Yann Bisseck in adattamento.

L’Inter perde anche Dumfries, salta la Final Four di Nations League coi Paesi Bassi

Ad oggi, comunque, la situazione non è cambiata. Anzi, il timore di un infortunio di una certa entità è stato confermato dai responsabili del settore medico della Nazionale Olandese, cui Dumfries avrebbe dovuto fare capolino in vista degli impegni ufficiali in programma per la fase terminale di Nations League.

Stando alle parole riportate all’interno del comunicato stampa, il calciatore verrà tagliato fuori dalla lista convocati e non prenderà parte alla duplice sfida con la Spagna, del 20 e del 23 marzo prossimi.

La speranza è che possa però recuperare la propria condizione entro la fine del mese, così da riprendere la propria posizione all’interno dello scacchiere di Inzaghi contro il Milan nella semifinale d’andata della Coppa Italia.

Le sue condizioni verranno rivalutate dallo staff medico del club nerazzurro nei prossimi giorni e verrà reso noto l’esito degli esami strumentali, già fissati per velocizzare il processo di individuazione del disturbo e di pianificazione del lavoro di recupero.

Intanto, va ricordato che – fronte olandese – anche Stefan de Vrij resterà a riposo al pari di Dumfries. Fermi poi Federico Dimarco per l’Italia e Nicola Zalewski per la Polonia.