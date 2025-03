Calciomercato, affare a costo zero: “Solo l’Inter ha chiesto informazioni”

Il club meneghino torna a battere una vecchia pista già messa in agenda da Marotta: altro colpo gratis per il dirigente

Già impegnate in una lotta Scudetto che nelle ultime settimane ha visto il Napoli rallentare al punto tale da farsi prima scavalcare dall’Inter, e poi subire la mini-fuga giusto prima della sosta per le Nazionali, partenopei e nerazzurri rischiano di incrociare le loro strade sul mercato più o meno direttamente.

I più attenti ricorderanno che anche nell’ultima sessione di mercato, quella di gennaio, i Campioni d’Italia avevano provato a sondare il terreno per Jack Raspadori, indicato da Simone Inzaghi come ottimo profilo per arricchire il reparto offensivo del suo roster. Con le ovvie ritrosie del Napoli a cedere un calciatore comunque importante ad una diretta rivale per il titolo.

Anche per quello che riguarda Lorenzo Pellegrini, e forse in parte anche per Federico Chiesa, le due società si sono trovate a condividere obiettivi comuni. Magari non ritenuti impellenti, assolutamente necessari, ma che comunque sarebbero stati graditi se fossero arrivati in città.

Frizioni tra le due dirigenze erano già occorse nello scorso febbraio quando, ancora da tesserato del Napoli ma già di fatto free agent, Piotr Zielinski aveva svolto quasi in gran segreto le visite mediche con l’Inter in vista del poi avvenuto trasferimento. Una situazione simile, riguardante curiosamente sempre un calciatore azzurro già campione d’Italia nel 2023 col Napoli come il polacco, potrebbe verificarsi tra qualche mese.

È sempre lui, Beppe Marotta, l’indiziato numero uno quando si parla di grandi affari a parametro zero.

Inter-Meret, ritorno di fiamma: il portiere è ancora ‘libero’

Già accostato all’Inter per lo meno da un anno e mezzo – proprio in vista del suo futuribile status di parametro zero in grado di accasarsi in un altro club senza che venga pagato il costo del cartellino – Alex Meret è rimasto saldamente nel club campano, occupando regolarmente il suo posto da titolare sia agli ordini di Luciano Spalletti nella stagione di grazia 2022/23, sia in quella disastrosa scorsa, sia nella splendida annata (comunque vada a finire) sotto la guida di Antonio Conte.

Incredibile a dirsi però, il friulano non ha mai rinnovato il suo accordo col Napoli, arrivando davvero – forse un po’ a sorpresa – ad essere a tutti gli effetti un free agent. In grado di firmare anche domattina, nella piena facoltà delle sue funzioni, un pre-contratto col suo nuovo club.

🚨‼️ #Inter are the only club that – to date – have expressed interest in Alex #Meret as a free agent, but no formal offer has been made – only initial inquiries. ⚫🔵 ⏸️ Meanwhile, talks over a contract renewal with #Napoli are progressing at a slow pace. 🤝 @valentinfurlan_ pic.twitter.com/uFo1JwUY26 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 14, 2025

Come riferito dall’esperto di mercato Rudy Galetti sul suo profilo X, al momento (altra notizia quasi inverosimile), i nerazzurri sono gli unici ad aver espresso un certo interesse sull’estremo difensore. Senza arrivare però a formulare una vera e propria proposta al suo entourage. Nel frattempo, conclude il giornalista, le trattative per il rinnovo del contratto (già tardive, ma il tempo ci sarebbe ancora per allungare l’accordo) tra il Napoli e Meret procedono a rilento. Marotta è pronto a piombare su uno dei suoi pupilli.