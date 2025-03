Cosa ha fatto Inzaghi, emerge tutta la verità: “E’ clamoroso”

Finalmente è stata svelata la verità su Simone Inzaghi e sull’Inter: la dichiarazione in diretta ha spiazzato in molti

Domenica si è giocata una partita fondamentale per la stagione dell’Inter. I nerazzurri hanno regolato l’Atalanta nel big match in trasferta e si è portata a +3 dal Napoli e a +6 dai diretti rivali nella corsa per lo scudetto. Non era per nulla scontato, anche per via dell’emergenza che ancora vige sugli esterni in casa nerazzurra e per qualche acciacco di troppo a calciatori fondamentali per il sistema di gioco di Simone Inzaghi.

Eppure, l’Inter ha dato una prova di forza niente male e, a dispetto di un calendario che sarebbe impossibile da sostenere per qualsiasi altro club italiano, è in corsa e in prima fila per tutti gli obiettivi che si era prefissata – nessuno nel nostro Paese può vantare di trovarsi in una situazione simile.

La retorica di tifosi e addetti ai lavori, però, esalta poco questi dati di fatto, dandoli quasi per scontato. E spesso ci troviamo ad ascoltare o riportare critiche a Simone Inzaghi che di sicuro non gli riconoscono il suo grande valore in panchina e quanto fatto da quando è alla guida dell’Inter.

Viviano esalta il lavoro di Inzaghi e la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta

A esaltare quanto fatto da Inzaghi e dai ragazzi che allena ci ha pensato uno che i campi di Serie A li conosce bene. Emiliano Viviano ha parlato sul canale Twitch di TvPlay e ha chiesto in diretta di dare i giusti meriti ai nerazzurri: “Il lavoro di Inzaghi all’Inter per me è clamoroso. È dentro in tutte le competizioni, cosa possiamo dirgli?”, ha iniziato.

E in effetti, in barba ad altre dichiarazioni, si può dire ben poco al tecnico di Piacenza, che la Beneamata vorrebbe blindare con il rinnovo di contratto. Poi ha aggiunto: “Non si parla abbastanza di come l’Inter abbia stradominato l’Atalanta e vinto lo scontro diretto. E sapete quanto mi piace Gasperini“. A conti fatti, i nerazzurri hanno subito pochissimo e meritato di vincere su un campo difficile e contro un avversario molto complicato.

Infine, Viviano è tornato anche sul tema relativo l’espulsione di Ederson e le polemiche per il rosso. A suo avviso, è stato il centrocampista a esagerare e il provvedimento dell’arbitro è stato corretto. Fine dei giochi.