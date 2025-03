Inter, Inzaghi con Paratici al Milan: “Clamoroso sgarbo”

Scenario di mercato incredibile in caso di approdo dell’ex ds bianconero in rossonero, potrebbe portare con sé anche il tecnico dell’Inter. Ma per Marotta non c’è pericolo

L’Inter ha già messo in conto il fatto che molto cambierà in estate. Si parla soprattutto di nuovi ingressi in organico e qualche possibile uscita, compresa quella di Davide Frattesi, se questa dovesse esser ritenuta necessaria per il prosieguo del progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Sul tecnico piacentino, invece, non filtrano novità di rilievo. Non c’è ancora alcuna certezza che possa restare ancorato alla panchina nerazzurra per altro tempo ancora, così come non è affatto scontato che possa decidere di abbandonare tutto per mettersi in aspettativa.

In un caso, addirittura, Inzaghi potrebbe sì andar via ma per abbracciare uno scenario totalmente imprevisto finora. Frutto della costruzione di Fabio Paratici il quale, dopo aver scontato la lunghissima squalifica per il caso scommesse ai tempi del suo operato alla Juventus, sarebbe stato accostato al Milan.

Fra Inzaghi e Paratici, oltre ad un fisiologico legame di cittadinanza, vige anche una condizione di amicizia e stima reciproche. Tali da porre le basi per un futuro insieme.

Chiaro è che strappare il piacentino all’Inter non sarebbe soltanto un affare complicatissimo, ma anche uno sgarbo di un certo peso morale che Inzaghi preferirebbe non infliggere mai alla società (e i tifosi, ndr) con cui ha gettato fondamenta solide per la rinascita del brand nerazzurro su scala globale.

Inzaghi al Milan? Un sogno per Paratici, l’Inter lavora (con calma) al rinnovo

Questa resta comunque una fantasia, almeno per il momento, nella mente di Paratici. Perché la dirigenza dell’Inter, a prescindere, vorrebbe blindare ancora il proprio tecnico. Sulla questione è intervenuto anche il presidente Giuseppe Marotta, il quale ha fatto il punto sul rapporto contrattuale in essere fra l’Inter e Inzaghi in questo momento.

Lo scorso anno l’ex Lazio aveva prolungato il proprio contratto fino al giugno 2026, ma è verosimile che la data di scadenza possa esser slittata ancora se dovesse esser raggiunto un nuovo accordo fra le parti durante la prossima estate.

“Rinnoveremo il contratto al momento giusto, ci sono tutti i presupposti per proseguire insieme ed il suo ciclo sulla panchina dell’Inter non va verso la conclusione”, ha raccontato pubblicamente Marotta.

Affermazioni importanti che spezzano i timori di una separazione e soprattutto spengono, ancor prima che diventino realtà, le fiamme di una rivoluzione tecnica che favoreggerebbero l’eterna rivale nerazzurra.