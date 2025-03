Di Marzio svela tutto: grande colpo dell’Inter in attacco

Rinnovato interesse per il roccioso centravanti di proprietà dell’Udinese, già nel mirino dell’Inter in passato. Può rinforzare il reparto per il Mondiale per Club

Fortuna che ci sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Dove non arriva uno, arriva quantomeno l’altro. Il primo ha ritrovato da poche settimane uno stato di forma eccezionale e sembra finalmente infallibile sotto rete, mentre l’altro ha fatto tutto il possibile per sopperire alle mancanze del compagno di squadra per buona parte della stagione.

Il duo si completa vicendevolmente senza grossi sforzi ed è un bene che resista così, coeso, anche nel prossimo futuro. La questione offensiva però non può gravare interamente sulle loro sole forze. Almeno non più.

Motivo per cui da tempo la dirigenza nerazzurra ha preso in mano le redini della situazione, andando alla ricerca di nuovi centravanti che possano fungere da alternative di rilievo alla ‘Thu-La’ già dal prossimo giugno.

Sebbene permangano dubbi sulle prestazioni altalenanti di Mehdi Taremi, al centravanti iraniano potrebbe esser data una seconda chance e potrebbe dunque restare in nerazzurro anche per il prossimo anno. Mentre le due partenze di Marko Arnautovic e Joaquin Correa appaiono ben più vicine all’esser concretizzate. Se così dovesse andare, sarebbero due gli slot disponibili in squadra.

Il primo potrebbe esser occupato da Francesco Pio Esposito, che farà rientro all’Inter dal prestito stagionale allo Spezia. Ciononostante, è altrettanto verosimile che il giovane talento nerazzurro possa esser smistato per un altro anno ancora verso una piazza di Serie A, così che possa completare il proprio percorso di crescita prima del salto definitivo. Altrimenti, occhi puntati su Santiago Castro del Bologna.

Sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, poi, filtrano molti altri nomi di caratura. Uno dei quali era già finito sotto osservazione dell’Inter nel recente passato.

Riecco Lucca per l’attacco dell’Inter, già dieci gol in campionato

Trattasi di Lorenzo Lucca, oggi in forze all’Udinese. Quest’ultimo è giunto dal Pisa la scorsa estate dopo aver chiuso una stagione strabiliante in cadetteria e l’impatto iniziale in Serie A non poteva che esser dei migliori.

Ad oggi, il ventiquattrenne torinese vanta ventotto presenze in campionato e dieci gol, impreziositi da altri due assist. Numeri importanti che, se inseriti nel contesto nerazzurro, garantirebbero a Simone Inzaghi alternanza di qualità nel reparto.

Su Lucca però ci sarebbe da battere la concorrenza del Napoli e se la pista dovesse diventare più complessa man mano che ci si avvicinerà all’apertura dei battenti della sessione estiva, non si esclude una virata improvvisa su altre opzioni. È infatti ben noto che l’Inter, oltre alla ricerca di un attaccante, sia impegnata anche sul fronte difensivo e nella caccia a Nico Paz del Como. Fossilizzarsi su una singola risorsa potrebbe infine divenire controproducente.

Partite internazionali, Lautaro salta Uruguay-Argentina per infortunio

Intanto, restando ancorati sul tema attacco, Lautaro dovrà rinunciare a prender parte all’incontro fra Uruguay e Argentina in programma nel prossimo weekend, e valevole per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Stando alle informazioni riportate dal portale locale ‘TyC Sports’, starebbe soffrendo di leggero sovraffaticamento muscolare. Ciò non esclude comunque la sua partecipazione alla sfida successiva contro il Brasile. Continuerà a lavorare a parte fino a nuove indicazioni.