Inter costretta a cambiare obiettivo, il regalo arriva dall’ex Milan

L’ex rossonero è pronto a far sorridere i tifosi dell’Inter: cambia la strategia, colpo da applausi per l’estate nerazzurra

Il successo sull’Atalanta ha donato nuovo slancio alle ambizioni Scudetto dell’Inter. Con il mezzo passo falso del Napoli dell’ex Antonio Conte, poi, i nerazzurri hanno allungato sui partenopei. Lo scenario ideale, al momento.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed è così che la dirigenza di Viale della Liberazione sta già valutando le prossime mosse. L’Inter vivrà un’estate movimentata, fatta di molti addii e altrettanti nuovi innesti. A tal proposito tra le priorità non potrà non esservi quella di ‘aggiornare’ il reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi. È chiaro che, nonostante le voci di mercato, Marcus Thuram e Lautaro Martinez restino i cardini insostituibili lì davanti.

Allo stesso modo chi ha le valigie in mano, per certo, è Joaquin Correa. In forte dubbio Arnautovic mentre andrà valutato il destino di Taremi dopo una sola – e al momento deludente – stagione. Ecco che quindi consolidarsi un’idea in particolare che sta nascendo da tempo per rinforzare l’attacco interista.

Inter, ci pensa Ancelotti: è il colpo dell’estate

Da diverse settimane, ormai, uno dei sogni di mercato dell’Inter per la prossima estate si chiama Nico Paz. Il gioiello arrivato al Como dal Real Madrid la scorsa estate ha su di sé gli occhi di mezza Europa.

E proprio i ‘Blancos’ sembrerebbero intenzionati a riprenderlo, avendo a disposizione un doppio binario positivo: sia il 50% sulla futura rivendita (lo ripagherebbero la metà) che una clausola di riacquisto, un pò come già accaduto con Brahim Diaz ed il Milan. In uno scenario del genere, dunque, la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe fare poco o nulla. Una mazzata tremenda, inevitabile.

Ecco perché c’è un’altra intrigante suggestione che – sottotraccia – arriverebbe proprio dalla squadra allenata da Carlo Ancelotti. Un altro trequartista dalle doti fuori dal comune che in questo caso in quel di Madrid sta facendo una fatica pazzesca ad imporsi agli ordini del tecnico di Reggiolo. Si parla, ovviamente, di Arda Guler.

Sorpresa Inter: Arda Guler è la priorità?

Non vi sono dubbi riguardo alle enormi aspettative che, sin dalla firma con le ‘Merengues’, hanno accompagnato l’ex gioiello del Fenerbahce che nel luglio 2023 prima di approdare a Madrid fu molto vicino alla maglia del Milan.

Ad attendere Arda Guler, adesso, potrebbe esservi l’altra sponda di Milano, quella nerazzurra. Beppe Marotta si sarebbe mostrato interessato e, approfittando delle difficoltà riscontrate dal nazionale turco a Madrid, potrebbe approfittarne. Magari in prestito, con opzione di riscatto in favore dell’Inter, anche se – come per Nico Paz – il Real non vuole perderne il controllo.

Arda Guler, sotto contratto con i ‘Blancos’ fino al 30 giugno 2029, guadagna 2,5 milioni di euro a stagione: una cifra che non sarebbe un problema per il club nerazzurro che si libererà dei 3,5 milioni netti annuali percepiti da Correa, in uscita in estate. Guler, fino a questo momento, ha collezionato 30 presenze tra campionato e coppe alla corte di Ancelotti, con 3 reti e 5 assist vincenti e 1088′ in campo.