La verità su Idzes all’Inter: le ultime sul trasferimento | INTERLIVE

Jay Idzes è uno degli ultimi nomi emersi per la difesa dell’Inter dal campionato italiano: la verità sul possibile trasferimento

Non è un mistero che uno dei principali obiettivi dell’Inter per la prossima estate sia quello di rinforzare la difesa nel suo cuore, lì dove nelle ultime stagioni si sono alternati Acerbi e de Vrij, portando comunque a termine ottimi risultati per il club. È altrettanto vero che da tempo l’Inter insegue un top di ruolo da piazzare proprio lì nella sua retroguardia.

Prima è stata la volta di Bremer, poi di Buongiorno, profili molto bravi in marcatura, ma che per ragioni economiche e dinamiche di calciomercato sono finiti altrove. La prossima estate, però, ci saranno maggiori margini di spesa e ora un colpo lì non è più rimandabile.

La lista di obiettivi dei nerazzurri è davvero lunga: parte da Hien, arriva a Bijol, ma in mezzo ci sono anche una serie di nomi importanti come quelli di Scalvini e De Winter. Di settimana in settimana, però, la lista si sta aggiornando e avanzano anche diversi profili minori dalla Serie A. Uno degli ultimi nomi emersi è quello di Jay Idzes, centrale del Venezia che ha scelto la nazionale indonesiana.

Inter su Idzes: le ultime sul possibile arrivo a Milano

Nell’ambito di operazioni di scouting e missioni da parte degli osservatori, è normale – quasi automatico – tenere sotto osservazione tutti i profili in un determinato ruolo che hanno le caratteristiche ideali per ricoprirlo. Idzes è giovane, ha grande forza fisica ed è abile in marcatura, da qui l’accostamento all’Inter.

In realtà, però, secondo quanto risulta a InterLive.it, al momento non si tratta di un’opzione calda per il calciomercato nerazzurro. I rapporti con il Venezia sono ottimi e lo dimostrano le tante operazioni concluse nel recente passato, ma l’idea di Marotta e Ausilio resta acquistare un possibile titolare nel ruolo e, nonostante la crescita impetuosa degli ultimi mesi, Idzes farebbe fatica a fare un salto così alto.

Il suo resta comunque un nome che l’Inter ha intenzione di tenere in considerazione per rinforzare la difesa, ma non ai primi nomi di una lista che sta portando la dirigenza a considerare soprattutto calciatori provenienti dalla Serie A, e che quindi hanno già esperienza nel campionato italiano. Con maggiore libertà di spesa per i cartellini, si può puntare il mirino anche un po’ più su.