L’Inter esulta, colpo Jonathan David: la decisione è definitiva

C’è una nuova svolta per il futuro di Jonathan David: l’Inter può esultare, la decisione pare ormai definitiva

Il futuro di Jonathan David continua a far discutere parecchio in vista della prossima estate. Il calciatore ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto con il Lille, per cui è già libero di scegliere la sua nuova destinazione e sarà di sicuro una delle migliori big europee, che da mesi lo seguono.

Il canadese sta vivendo una stagione magica con il club francese. Infatti, è già a quota 14 gol e tre assist in Ligue 1, piazzandosi di diritto tra i migliori bomber del torneo e ha fatto molto bene anche in Champions League. Nella massima competizione europea ha realizzato 7 gol e due assist, andando in rete anche contro il Borussia Dortmund prima dell’eliminazione. In pochi sono riusciti a fare meglio di lui, certificando le qualità di un bomber che ha sviluppato un gran fiuto in area di rigore ed è ancora decisamente giovane.

C’è la fila per acquistare un profilo del genere a parametro zero e ve lo raccontiamo da mesi. Il centravanti piace all’Inter che formerebbe un reparto di altissimo livello con lui, Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ma piace molto anche alla Juventus, che cederà Vlahovic e potrebbe perdere anche Kolo Muani.

Una concorrente in meno per Jonathan David: l’Inter può esultare

Un’altra squadra che sembrava in prima fila per mettere sotto contratto Jonathan David è il Barcellona. Le cose per i blaugrana, però, sono cambiate nel recente passato. I catalani stanno mostrando un reparto offensivo di altissimo livello, con Robert Lewandowski che si sta confermando essenziale per i successi del club.

In più, anche alternative come Ferran Torres stanno certificando di poter giocare a certi livelli – ha realizzato una doppietta decisiva contro l’Atletico Madrid -, per cui avrebbe poco senso investire su un altro attaccante. Se proprio dovesse arrivare una punta, avrebbe caratteristiche più simili a quelle di Lewandowski.

La corsa a Jonathan David, quindi, resta apertissima, ma i pericoli non sono finiti per l’Inter. In questa fase, infatti, bisogna prestare attenzione soprattutto alle pretendenti in Premier League, dove in tanti sono decisi a presentare offerte di contratto molto importanti per il centravanti ora al Lille. I nerazzurri non demordono e faranno le loro mosse nelle prossime settimane per prenotare il colpo.