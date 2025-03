Tegola Dumfries, invenzione di Inzaghi: nuova vita per Frattesi

L’infortunio di Denzel Dumfries proprio non ci voleva a questo punto della stagione: l’invenzione di Inzaghi riguarda Frattesi

L’Inter è ancora in corsa su tutti i fronti, ma in una stagione congestionata di impegni, gli infortuni sono un fattore da tenere costantemente in considerazione per andare avanti in tutte le competizioni. Nelle ultime settimane, è evidente che Inzaghi abbia vissuto una vera e propria emergenza sugli esterni, ruolo fondamentale per giocare con il 3-5-2.

I nerazzurri hanno perso addirittura quattro giocatori di ruolo su cinque a disposizione, con il solo Denzel Dumfries superstite e Alessandro Bastoni costretto ad allargarsi sulla sinistra. Ora che tutti sono prossimi al rientro, l’olandese è andato ko. Non è partito con la sua Nazionale e non dovrebbe rientrare neanche dopo la sosta, saltando alcune partite cruciali per l’Inter.

In particolare, l’ex PSV farà di tutto per recuperare per il Bayern Monaco, ma la sua presenza non è certa in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Inzaghi spera di avere al top Darmian e Zalewski, con il primo favorito per sostituire Dumfries nelle partite di cartello. Qualcosa, però, andrà sistemato anche sotto il profilo tattico.

Infortunio Dumfries, Frattesi può diventare fondamentale: ecco perché

Darmian resta più bloccato sulla destra e fa sentire molto meno la sua presenza in area di rigore, nonostante qualche gol pesante segnato con la maglia dell’Inter. Le caratteristiche di strappo e inserimento che ha Dumfries nel suo gioco, lui non le ha. E per questo, potrebbe essere sempre più utile Frattesi a compensarle.

L’ex Sassuolo è il migliore in rosa a incunearsi in area e potrebbe essere un fattore destabilizzante in diverse partite, soprattutto quelle più chiuse. Inoltre, con un calendario così pieno, viene quasi automatico pensare che ci saranno sempre più rotazioni a centrocampo e Frattesi avrà maggiore spazio per dare fiato a Barella o Mkhitaryan.

Mentre si continua a parlare dell’addio all’Inter a fine stagione, è arrivato il momento decisivo per la mezzala. Da qui a fine stagione deve dimostrare di poter essere decisivo per i nerazzurri. Poi ci sarà tempo per pensare al suo futuro.