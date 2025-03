Blitz Bayern prima della Champions: tolto un talento all’Inter

Bayern Monaco e Inter si affronteranno nei quarti di finale di Champions. Intanto, duellano già sul mercato per contendersi un grande talento

Una pausa per le nazionali da capolista sia per l’Inter che il Bayern Monaco anche se l’ultimo weekend di campionato ha riservato risultati diversi alle due squadre. I nerazzurri, con lo 0-2 rifilato all’Atalanta, hanno allungato a +3 sul Napoli. I bavaresi, invece, con il pari contro l’Union Berlino hanno consentito al Bayer Leverkusen di recuperare due punti e portarsi a -6.

Bayer Leverkusen che è stata anche la squadra eliminata dal Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. Una doppia vittoria per Kane e compagni ora attesi dall’Inter nel doppio confronto dei quarti finale. Prima di affrontarsi sul campo, pare che Bayern e Inter stiano già duellando sul mercato. Entrambe le squadre, infatti, sono sulle tracce di uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, un calciatore che, a 17 anni, è già titolare della propria squadra che, come Inter e Bayern Monaco, è prima in classifica nel proprio campionato.

Bayern e Inter su un grande talento, ecco chi è

Si tratta di Kostantinos Karetsas, trequartista 17enne del Genk, squadra leader della Jupiler League con 9 punti di vantaggio sul Bruges prima dell’inizio della poule scudetto riservata a sei compagini. Karetsas ha totalizzato 30 presenze complessive con il Genk in questa stagione con due gol all’attivo, uno score notevole per un calciatore così giovane.

Trequartista dalle spiccate doti tecniche con un notevole propensione al dribbling e all’assist, Karetsas si distingue anche per la sua duttilità tattica che gli consente anche di essere schierato come esterno d’attacco.

OFFICIEL | Konstantinos Karetsas a été convoqué pour les prochains matches de la Grèce en Ligue des Nations. ✅🇬🇷 pic.twitter.com/2vniDBy4bC — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 10, 2025

Legato al Genk da un contratto in scadenza nel 2027, Karetsas è nel già nel mirino di alcuni top europei. Real Madrid, Chelsea, Inter e Bayern Monaco lo stanno seguendo con grande attenzione e, a quanto pare, proprio i bavaresi sembrano in vantaggio. Nei giorni scorsi si è scritto di una possibile offerta di 20 milioni del Bayern per Karestas, una cifra significativa e che la dice tutta sulle qualità di un calciatore destinato a un avvenire da protagonista. L’Inter e le altre pretendenti comunque non sono ancora tagliate fuori dalla corsa a Karetsas che, verosimilmente, avrà solo l’imbarazzo della scelta per scegliere, quando vorrà, la sua prossima squadra.

A proposito di scelte, come potete vedere dal post che abbiamo condiviso, il trequartista del Genk ha già preso una decisione importante. Nato in Belgio da genitori greci, Karetsas ha optato per disputare i match internazionali nella rappresentativa ellenica ed è stato convocato dal c.t. Jovanovic per l’imminente doppio spareggio contro la Scozia che assegna un posto per la Lega A di Nations League.

Infine un’altra curiosità. Karetsas gioca in un club, il Genk, nel quale hanno militato alcuni calciatori di grandissimo livello come De Bruyne, Courtois, Koulibaly, Milinkovic Savic, Malinovskij, Bailey, Trossard, Castagne, Theate, Origi, Carrasco e Benteke. Se questi sono i precedenti, chi prende Karetsas farà un grande affare.