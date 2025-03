Un infortunio allarma l’Inter: dovrà stare ai box ancora un mese e mezzo. Inzaghi può approfittarne per lanciare un talento

La sosta era quello che serviva all’Inter. La vittoria con l’Atalanta ha certificato ancora una volta la forza dei campioni d’Italia in carica, ma una pausa sarà molto utile per recuperare alcuni infortuni e capire chi sarà arruolabile alla ripresa, soprattutto in vista degli importanti impegni contro Milan e Bayern Monaco, che potrebbero essere decisivi per i percorsi in Coppa Italia e Champions League.

Ora è tempo di compattare le forze e recuperare in vista di un finale di stagione che si preannuncia un tour de force per raggiungere tutti gli obiettivi in cantiere, o comunque per restare in corsa fino alla fine. Se alcuni stop non sembrano così gravi, è un altro il calciatore a preoccupare di più la Beneamata.

Si tratta di Piotr Zielinski. Il polacco ha subito una distrazione del gemello mediale della gamba destra, per cui i tempi di recupero saranno piuttosto lunghi. Secondo le ipotesi più nefaste, il centrocampista potrebbe tornare a disposizione tra 45 giorni, saltando diverse partite cruciali per il futuro dell’Inter in questa stagione.

Zielinski resta ai box: le soluzioni a disposizione di Inzaghi

L’infortunio di Zielinski è veramente pesante per i piani di Inzaghi. Il tecnico stava utilizzando l’ex Napoli sia in regia, sia come mezzala come prima alternativa. Praticamente è un titolare aggiunto, per cui la sua assenza si farà sentire parecchio nelle prossime settimane.

Ora il tecnico di Piacenza si aspetta risposte importanti da chi reclama spazio e non ne ha avuto così tanto in questa stagione. Kristjan Asllani dovrà alternarsi con Calhanoglu e alzare il livello del suo gioco, ma scatta anche l’ora di Davide Frattesi, prima alternativa sia a Barella, sia a Mkhitaryan.

Proprio in quel ruolo, però, potrebbe trovare spazio un ragazzo che sta facendo molto bene con l’Under 19. Thomas Berenbruch ha dimostrato di avere un gran fiuto per il gol e ha esordito alla grande anche nello spezzone di partita contro il Feyenoord. In determinate partite, potrebbe essere un risorsa importante. Inzaghi si fida di lui e non dovrebbe avere molti problemi a considerarlo un ottimo ricambio a centrocampo. Poi starà a lui dare delle risposte, ma le qualità le ha: su questo non ci sono dubbi.