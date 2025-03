Infortunio Lautaro, l’Inter trema: annuncio UFFICIALE

Confermato l’infortunio del centravanti e capitano nerazzurro, che lascia il ritiro con la Nazionale Argentina. Rientro anticipato ad Appiano Gentile in attesa dell’esito degli esami, ecco quante partite potrebbe saltare

In aggiunta ai già noti Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewksi, anche Denzel Dumfries ha dovuto suo malgrado rinunciare alla convocazione in Nazionale per far fronte alla problematica di carattere muscolare che lo ha assalito qualche giorno fa, in occasione del match giocato contro l’Atalanta.

L’infermeria dell’Inter, tuttavia, si è ritrovata ad affrontare una nuova situazione infortunistica proprio nelle scorse ore, non appena è sopraggiunta la notizia – direttamente dall’Argentina – di un precedente affaticamento muscolare accusato da Lautaro Martinez mentre si trovava in ritiro ad Ezeiza (nei pressi della capitale, Buenos Aires) con la Nazionale ‘Albiceleste’ di Lionel Scaloni.

“Inizialmente speravamo di poter contare su di lui”, ha raccontato il tecnico in conferenza stampa. Poi la conferma ufficiale della assenza per infortunio: “Lautaro è arrivato qui dopo gli altri, perché ha giocato per ultimo nel suo campionato. Abbiamo scoperto della sua condizione in ritardo. Fortunatamente non avevamo preparato la partita con lui, ma abbiamo bisogno delle sue qualità. È un giocatore importante, deve riprendersi presto“.

Lesione per Lautaro e stop di tre partite, da domani novità sulla sua condizione da Appiano

Il centravanti nerazzurro, al pari dei suoi compagni di squadra nerazzurri infortunati, ha dunque dovuto cancellare ogni programma per i prossimi giorni.

Niente partite di Qualificazioni ai Mondiali contro Uruguay e Brasile, anzi dietrofront immediato verso la base di Appiano Gentile. Alla Pinetina è atteso già da domani, per permettere allo staff medico del club di valutarne le condizioni. Gli esami, invece, sono previsti entro la fine del weekend.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe comunque di una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Qualcosa che di certo lascia in apprensione l’intero ambiente, in vista dei tanti impegni che seguiranno la sosta Nazionali, fra campionato e coppe.

Ciononostante, potrebbe non esser tanto grave da ostacolare una pronta guarigione. Ci si aspetta, in altri termini, che la lesione non vada oltre il primo grado. La stima attuale conta almeno due o tre partite di stop forzato, che potrebbero combaciare con i prossimi impegni dell’Inter contro Udinese, Milan (in Coppa Italia, ndr) e Parma.