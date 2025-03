Inter pazza di De Winter, sfida totale al Bayern: corsa a cinque

Il nome di De Winter stuzzica l’Inter, che vorrebbe puntare su di lui per la difesa: sfida al Bayern, ma la concorrenza ora aumenta

Koni De Winter è uno degli ultimi nomi emersi per la difesa dell’Inter. Ve ne abbiamo parlato in maniera specifica negli ultimi giorni, specificando il forte interesse nerazzurro per il centrale, che si sta consacrando in questa stagione con la maglia del Genoa. Le sue caratteristiche sembrano ideali per quello che cerca la Beneamata in quella zona di campo.

De Winter è ben strutturato fisicamente, molto giovane, ha ancora un ingaggio basso e l’Inter potrebbe essere il club ideale in cui completare il suo percorso di crescita. L’idea è quello di piazzarlo da centrale puro nel 3-5-2, ma potrebbe giocare tranquillamente anche da braccetto di destra, facendo un po’ quello che fa Bisseck in quella porzione di campo.

Le recensioni ottenute finora rispetto al belga sono tutte positive, ma non mancano i problemi per arrivare alla fumata bianca, nonostante gli ottimi rapporti tra club. In particolare, l’Inter dovrà sfidare un’ampia concorrenza e prevedere un investimento veramente importante per il cartellino del ragazzo, visto che il suo prezzo è schizzato alle stelle, arrivando in poco tempo a toccare i 25-30 milioni di euro.

Le big europee hanno messo gli occhi su De Winter: Bayern e non solo

Una delle squadre maggiormente interessate al ragazzo è sicuramente il Bayern Monaco. I bavaresi affronteranno l’Inter nei quarti di finale di Champions League, ma a questo punto la sfida è totale e si sposta sul calciomercato per il centrale. Non solo, perché sempre in Germania c’è il Borussia Dortmund, abile a individuare e investire per i migliori giovani in circolazione.

De Winter ha, dunque, le qualità che piacciono molto in Bundesliga, ma occhio anche alla Premier League. La sua fisicità, che ha ancora dei margini di crescita, potrebbe attrarre diverse big inglesi pronte a investire su di lui. Se dovessero completare alcune cessioni, Tottenham e Manchester United sarebbero in prima fila.

C’è da scommettere che se le prestazioni del ragazzo si manterranno su livelli così alti, diversi altri club potrebbero iscriversi alla corsa per lui. L’Inter comunque resta fiduciosa e potrebbe intraprendere i primi contatti proficui con l’entourage del calciatore già nelle prossime settimane, per poi intensificare anche le contrattazioni con il Genoa.