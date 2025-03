Sportitalia svela il colpo dell’Inter: “Parametro zero”

C’è ancora spazio di manovra per un affare a costi contenuti, anche se le preferenze nerazzurre ricadono su profili giovani del nostro campionato. Arriva una conferma

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare di mercato con una certa insistenza. Perché l’Inter, in questo frangente della stagione, dopo esser stata attanagliata per l’ennesima volta da una fitta concatenazione di infortuni, sente la necessità di rinfoltire i propri ranghi.

Specie in difesa, dove le assenze hanno colpito maggiormente, ma anche in attacco: lì dove i soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram non bastano; lì dove, al contrario, Mehdi Taremi ha deluso le aspettative e Marko Arnautovic si avvicina alla scadenza di contratto.

In questo reparto, la mano di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovrebbe ricadere su calciatori che stanno mostrando, numericamente, una certa continuità. E che soprattutto possano garantire, nel lungo tempo, robustezza fisica. Saranno dunque giovani, e non è detto che a questo giro la proprietà Oaktree sia restia a toccare il proprio portafogli.

Lo ha raccontato il giornalista Alfredo Pedullà in diretta su ‘Sportitalia’, seguendo il filo logico che unisce la strategia di mercato degli statunitensi alla solita lungimiranza di Marotta.

L’Inter si distacca dal passato, ora si può investire su Castro

“Mi aspetto che su un paio di cartellini si possa investire perché la cassa l’ha arricchita Inzaghi”, ha dichiarato Pedullà in avvio della propria analisi di mercato dell’Inter, relativa al reparto offensivo.

“Prevedo un colpo all’estero e un parametro zero, ma costruendo un nuovo ciclo aggiungendo magari un classe 2004. Se prendi Castro, per me prendi un attaccante forte che può diventare fortissimo. E credo che l’identikit possa essere questo”, ha poi concluso.

Santiago Castro, attaccante del Bologna, è nel mirino dell’Inter da diversi mesi ormai. Il buon impatto alla prima stagione in Serie A ha permesso all’argentino di costruire attorno a sé una cerchia numerosa di pretendenti, big comprese.

Per i nerazzurri si tratterebbe comunque di un affare tutt’altro che a costi contenuti, visto che la valutazione attuale del suo cartellino è data intorno ai 40 milioni di euro. In alternativa, come già noto, il duo Marotta-Ausilio potrebbe fiondarsi su Lorenzo Lucca dell’Udinese e Nikola Krstovic del Lecce.