Sorpasso di mercato, addio ThuLa: scambio due per uno Inter

Il club nerazzurro fa i conti con l’assalto della big, teso a dividere la formidabile coppia d’attacco di Inzaghi: doppio scambio in vista

Arrivata alla sosta per le nazionali ancora in corsa su tre fronti, e col vantaggio in classifica sul Napoli incrementato proprio nell’ultima giornata di campionato grazie alla vittoria di Bergamo, la corazzata di Simone Inzaghi si prepara al rush finale di una stagione che potrebbe passare alla storia come una delle più vincenti del club meneghino.

Alla ripresa delle operazioni l’Inter sarà attesa in rapida successione dai comunque impegnativi confronti in Serie A, passando per la doppia sfida col Milan per le semifinali di Coppa Italia, e dall’affascinante confronto col Bayern Monaco che mette in palio un posto per le semifinali di Champions.

Tanti, dunque, i motivi di interesse legati al campo, che poi sono quelli che più contano per i tifosi. Attenzione però – e le sirene provenienti dall’Inghilterra potrebbero produrre un rumore insopportabile per i supporters della Beneamata – alle voci di mercato. Che rischiano di diventare motivo di preoccupazioni aggiuntive per la piazza. Come se non bastassero le difficoltà di portare a casa la comunque non scontata missione Scudetto e continuare a fare strada nelle due Coppe.

Come al solito, sul ricco piatto offerto involontariamente dalla rosa nerazzurra ci sono loro. Lautaro e Thuram. Thuram e Lautaro. La ‘Thula‘, per usare una parola sola. La stampa inglese è letteralmente scatenata nei rumor che vorrebbero le maggiori big britanniche disposte a tutto pur di strappare uno, o entrambi, i campioni a Simone Inzaghi.

Arsenal a tutta su Thuram: doppia contropartita per il francese

Il portale ‘Footballinsider247.com‘ riferisce infatti di una corsa a due tra Arsenal e Liverpool per l’attaccante francese figlio del grande Lilian. Nello specifico i Gunners avrebbero superato i Reds – che a loro volta non disdegnerebbero Lautaro Martinez e che comunque in casa Inter avrebbero già puntato Alessandro Bastoni, oltre ad aver messo in cantiere diversi milioni per provare l’assalto a Juliàn Alvarez – nella corsa al transalpino.

I londinesi potrebbero direttamente onorare la clausola di 85 milioni presente nel contratto di Thuram col club nerazzurro, oppure arrivare a proporre uno scambio. Con l’inserimento di una doppia contropartita tecnica per abbassare l’investimento in termini di cash. Sul piatto il nuovo Ds Andrea Berta potrebbe mettere Jakub Kiwior, difensore centrale polacco già visto in Italia, e Gabriel Jesus, l’attaccante brasiliano ex City reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. E il cui rientro in campo, con condizioni tutte da verificare, è previsto solo per la fine di luglio.

Difficile, se non impossibile, che Marotta si lasci tentare dallo scambio con altri profili, mentre nulla potrebbe se la dirigenza dei Gunners si presentasse con un assegno da 85 milioni…