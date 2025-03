Caos Juventus: arriva un altro ex Inter

La crisi della Juventus è arrivata al limite nelle due ultime settimane: i tifosi sono furiosi, ma può arrivare un altro ex Inter

La sconfitta contro l’Atalanta ha lasciato il segno nell’universo Juventus. Proprio nel match che poteva riabilitare i bianconeri a sorpresa nella corsa scudetto, è arrivato un poker durissimo da accettare, in una partita in cui la Dea ha dominato in lungo e in largo e messo alle strette i rivali bianconeri.

Contro la Fiorentina ci si aspettava una reazione importante e invece la Vecchia Signora ha perso ancora, con un’altra prestazione assolutamente insufficiente e un 3-0 che a distanza di giorni continua a far discutere, dopo aver aggiornato le statistiche negative storiche del club. In molti si aspettavano una sterzata alla guida tecnica, ma Thiago Motta non si è dimesso e Cristiano Giuntoli ha ribadito di confermarlo a capo della squadra.

I malumori, però, sono sempre di più nell’ambiente bianconero, tanto che c’è chi pensa che il male parta dall’altro e manchi il dna tipico della Juventus che la società ha sempre sbandierato e, per loro, sarebbe il segreto delle loro vittorie. Resta un dato di fatto: alla guida della dirigenza, c’è un ex Napoli come Giuntoli e in panchina una bandiera dell’Inter come Thiago Motta.

Dall’Inter alla Juventus: il futuro di Casadei anima la sfida tra big

Un altro dei problemi ravvisato nella Vecchia Signora è la gestione del centrocampo. Koopmeiners e Douglas Luiz non hanno portato la svolta che ci si aspettava, per cui la dirigenza potrebbe correre ai ripari nella prossima stagione e ha già messo nel mirino diversi profili che potrebbero essere utili alla crescita del club.

Tra questi c’è anche Cesare Casadei. Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e che i nerazzurri non smettono di seguire, piace ormai da due anni, da quando si è trasferito al Chelsea senza trovare grande spazio. Ora è tornato in Italia e sta facendo molto bene con la maglia del Torino, confermando il suo ottimo feeling con il gol.

La Juve può puntarci la prossima estate per avere un profilo capace di giocare sia in mediana, sia sulla trequarti, ma sa bene che la sua valutazione nel frattempo rischia di essere aumentata in maniera considerevole. Il Torino resta una bottega piuttosto cara, per cui si potrebbe già arrivare a 25-30 milioni di euro per il suo trasferimento.