Come vedere l’Inter in Serie A e Champions pagando meno a Aprile: l’offerta si attiva subito

Un mese di Aprile di fuoco per l’Inter con 8 partite tra Serie A, Champions e Coppa Italia. Ecco dove vederle

Countdown già iniziato per l’Inter in vista di un mese di Aprile in cui i nerazzurri si giocheranno gran parte delle chance di arrivare al Triplete con match decisivi in Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Dal 30 di marzo al 27 aprile, i nerazzurri disputeranno nove partite. Il tour de force comincerà domenica prossima, alle 18, contro l’Udinese a San Siro. A seguire, mercoledì 2 aprile semifinale di andata di Coppa Italia con il Milan. Sabato 5 aprile, alle 18, sfida al Parma al Tardini che precede l’andata del quarto di finale con il Bayern Monaco, in programma martedì 8 aprile all’Allianz Arena.

Sabato 12 aprile, alle 18, altro match casalingo alla portata contro il Cagliari prima del ritorno con il Bayern Monaco di mercoledì 16. Gli impegni ravvicinati proseguiranno la domenica di Pasqua, il 20 aprile, con l’insidiosa trasferta a Bologna che precede il ritorno della semifinale di Coppa Italia con il Milan, mercoledì 23 aprile. Il mese di fuoco per l’Inter, ci concluderà domenica 27 contro la Roma a San Siro.

Dove vedere le partite dell’Inter ad Aprile: attenzione a queste opportunità

Se si esclude la partita con la Roma, degli altri 8 match dell’Inter si conosce già la programmazione televisiva. Tutte le sfide di campionato saranno trasmesse ovviamente da Dazn. Quelle con Udinese e Bologna si potranno vedere anche su Sky, alla stregua dell’andata contro il Bayern Monaco di martedì 8 aprile. Chi non è abbonato a Sky, per vederle può approfittare dell’offerta di NowTv, la piattaforma streaming della stessa Sky che trasmette tutto il palinsesto dei canali sport con l’opportunità di sottoscrivere un abbonamento che si può disdire senza costi al termine di ogni mese di visione.

L’abbonamento prevede un ticket mensile di 24.99€. Oltre a Inter-Udinese; Bayern Monaco-Inter e Bologna-Inter, potete vedere la Champions League e le altre coppe europee, tre sfide di Serie A a turno, la Premier League e la Bundesliga oltre a una copertura sugli altri sport che comprende tutti i tornei di Tennis ATP/WTA, i GP di Formula 1 e MotoGP, il Basket con l’NBA e l’Eurolega, le coppe europee di Volley, i Test Match di Rugby, la Serie C di calcio e altro ancora. Al termine del mese, come anticipato, potete disdirlo senza vincoli.

Se siete interessati ad altri contenuti extra calcio, il consiglio è di sottoscrivere il ticket a 14.99€ mese che prevede però l’obbligo di permanenza, senza disdetta, per un anno. Vi garantirete così la copertura totale di tutto lo sport trasmesso da Sky per 12 mesi, spendendo complessivamente circa 170€, molto meno rispetto ai prezzi (non in promozione) degli abbonamenti standard con parabola. Ovviamente, l’abbonamento a NowTV presuppone il possesso sia di una connessione web veloce e in grado di supportare lo streaming che di un metodo di pagamento consentito.

Altre tre partite dell’Inter ad aprile sono visibili gratis. Il due Derby con il Milan della semifinale di Coppa Italia andranno in onda in chiaro, in diretta tv, su Canale 5 e gratuitamente, in streaming, sul sito di sportmediaset o l’app di Mediaset Infinity. Attenzione anche al match di ritorno con il Bayern in Champions League. La partita si gioca mercoledì 16 aprile e, pertanto, possiamo già anticiparvi che sarà un’esclusiva streaming di Amazon Prime Video.

Chi non è abbonato a Prime, può attivare la sottoscrizione a 4.99€ mese con disdetta o 49€ l’anno con vincolo di permanenza. Attenzione, tuttavia, al regalo che Amazon mette a disposizione dei nuovi abbonati ovvero il primo mese di visione gratuita. Pertanto, abbonandovi a ridosso della partita, potete vedervi Inter-Bayern Monaco gratuitamente per poi decidere al termine del mese di visione se abbonarvi ai prezzi indicati. Oltre alla Champions, Prime Video ha un ampio catalogo di serie tv e film, di cui molti in esclusiva. Al contempo, l’abbonamento vi darà l’opportunità anche di usufruire della spedizione gratuita su molteplici prodotti in vendita su Amazon.