Corsa scudetto, riparte il rumore dei nemici: “È successo a tutti tranne l’Inter”

Il duello per il titolo in Serie A riprenderà la prossima settimana. Da Napoli arrivano nuove accuse verso la squadra di Inzaghi

A quindici anni dalla fatidica frase pronunciata da José Mourinho, il rumore dei nemici è tornato a tormentare l‘Inter. Fino a quando capitan Lautaro Martinez e compagni erano al secondo posto, nessuno aveva qualcosa da ridire, ma poi il sorpasso al Napoli ha scatenato il putiferio.

La squadra di Simone Inzaghi si trova in testa alla classifica di Serie A con pieno merito. E forse con qualche errore arbitrale in meno nel 2025, potrebbe essere già in fuga. Dopo la sosta per le Nazionali, i nerazzurri saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force. Si parte con l’anticipo di campionato contro l’Udinese, si prosegue con il derby di andata di Coppa Italia contro il Milan, si prosegue con la trasferta di Parma, il doppio impegni di Champions League contro il Bayern Monaco e si va in campo persino il giorno di Pasqua contro il Bologna.

Una partita ogni tre giorni che metterà a dura prova il fisico e la mente dei calciatori interisti, mentre gli avversari di Napoli e Atalanta avranno sempre una intera settimana a disposizione per preparare le gare. Un vantaggio non da poco per Conte e Gasperini, ma c’è chi pensa comunque che qualcuno voglia favorire i campioni d’Italia in carica.

Carlo Alvino denuncia: “Errori sistematici contro il Napoli. Vorrei vedere l’Inter…”

A puntare il dito contro l’Inter è ancora una volta il giornalista e tifoso partenopeo Carlo Alvino. Intervenuto su ‘Televomero’, dimostra di non aver ancora digerito il pareggio in Venezia-Napoli: “L’arbitro Mariani ha invertito il fallo su Lukaku da cui poteva nascere un contropiede due contro uno: ci sono errori sistematici contro gli azzurri”.

“C’è una cosa da dire di cui non parla nessuno: il calcio italiano diventerà impossibile da vendere all’estero se si continuano a mettere le partite alle 12.30 – prosegue Alvino – In Serie A tutte le squadre che hanno fatto la Champions League hanno dovuto giocare a quell’orario, tutte tranne l’Inter.

A quell’ora i ritmi biologici cambiano: questo vale il Napoli come per il Venezia e qualsiasi altra squadra: così diventa anti-calcio. Vorrei vedere giocare l’Inter a mezzogiorno e mezza almeno una volta: guarda caso quello slot non è capitato soltanto a loro… Altra coincidenza: Lautaro Martinez si è fatto male e ha lasciato l’Argentina per ritornare ad Appiano Gentile“.