Inter, clamoroso: esclusione UFFICIALE dal Mondiale per Club

Una violazione delle regole FIFA, e ora è ufficiale il verdetto: il club non potrà giocare il torneo in programma negli USA

Il nuovo format presentato dalla FIFA perde una delle 32 squadre qualificate alla parte finale del torneo. E ora si è in attesa di scoprire quale squadra sostituirà gli esclusi. Dunque abbiamo già un avversario escluso dal Mondiale per Club 2025. Il motivo: una violazione delle regole FIFA sulla multiproprietà.

La società messicana Club de Fútbol León, che avrebbe dovuto partecipare al torneo nel gruppo D, con il Chelsea, è stato infatti interdetto e quindi squalificato dalla competizione organizzata dalla FIFA negli Stati Uniti. Tutto ciò perché i proprietari del club detengono le quote di maggioranza anche di un altro club: il Pachuca.

Sia il Club León, attualmente al secondo posto in Primera Division de Mexico, che il Pachuca, al momento settimo nello stesso campionato, appartengono infatti al Gruppo Pachuca. E il regolamento vieta tassativamente che due squadre dello stesso proprietario partecipino alla competizione. Gli avvocati del León hanno provato a presentare dei documenti atti a dimostrare la totale indipendenza amministrativa e finanziaria della società. Ma dopo un’attenta analisi, la FIFA ha deciso per l’esclusione immediata.

Subito la prima esclusione dal Mondiale per Club

Il León, in cui milita James Rodriguez, era stato inserito nel Gruppo D con Chelsea, Flamengo ed Esperance Sportive de Tunis. La FIFA, intanto, sta già cercando di individuare il club chiamato a entrare nella competizione al posto degli esclusi. Sarà una squadra messicana, verosimilmente. Magari il Club America. Oppure il Tigres. In Messico pensano che a entrare sarà l’Alajuelense. Il club centroamericano che qualche mese fa aveva presentato un reclamo ufficiale alla FIFA, mettendo appunto in luce l’anomalia.

Studiando la situazione, la FIFA si è effettivamente accorta che León e Pachuca avevano lo stesso proprietario. Di conseguenza, dato che il regolamento della Coppa del Mondo per Club 2025 vita la partecipazione di due squadre appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, si è deciso di mandar via la squadra allenata da Eduardo Berizzo.

Dunque nel torneo in programma degli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025 non ci sarà una delle squadre messicane che si erano qualificate per l’esclusiva competizione. L’Inter, invece, rimane regolarmente in gara per affrontare le squadre del Gruppo E, dove figura un’altra società messicana: il Monterrey. Quanto all’CF Pachuca, la squadra rimane regolarmente in corsa, e parteciperà al gruppo H, giocando contro Real Madrid, Al Hilal e Salisburgo.

Le avversarie dei nerazzurri

L’Inter giocherà il 17 giugno contro il Monterrey al Rose Bowl Stadium di Los Angeles. Il 21 dello stesso mese affronterà i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, a Seattle. Sempre a Seattle, il 25 giugno, c’è il match più tosto, almeno sulla carta: quello contro il River Plate.

Le due squadre vincitrici del gruppo dovrebbero poi affrontare agli ottavi le prime due del Gruppo F, composto da Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns. Nel River gioca l’ex Inter Facundo Colidio.

Gli altri nomi interessanti in squadra sono quelli del centrale German Pezzella, del trequartista paraguaiano Matias Rojas e del giovane centrocampista Franco Mastantuono, nei mesi scorsi osservato speciale di Baccin e Ausilio. Nel Monterrey c’è Sergio Ramos. E ci sono anche altri due spagnoli: l’ex Betis Sergio Canales e l’ex Atletico Madrid e Siviglia Oliver Torres.