Nome a sorpresa come vice Dumfries: Oaktree porta il colpo americano

Denzel Dumfries è la certezza dell’Inter sulla fascia destra, ma occhio al possibile vice del laterale: Oaktree può portare il colpo americano

Diversi cambiamenti attendono l’Inter nel corso della prossima estate. I nerazzurri vogliono ritoccare la rosa in diverse posizioni, alcune delle quali essenziali per migliorare la qualità complessiva della rosa e le alternative a disposizione di Simone Inzaghi.

Nelle ultime settimane, si parla sempre di più degli esterni e di un’emergenza che sta diventando sempre più importante in ottica infortuni in questa stagione. Di fatto, è successo anche contro l’Atalanta, visto che Yann Bisseck si è dovuto adattare a fare il laterale a tutta fascia a destra, portando a casa una prestazione buona, ma evidentemente fuori ruolo.

Si tratta di un caso molto sfortunato, visto che comunque sono ai box tutti insieme Zalewski, Darmian e Dimarco, ma bisogna iniziare a ragionare in maniera concreta al futuro della fascia destra, visto che il polacco non è affatto certo di essere riscattato al termine della stagione e l’ex Torino e Manchester United sta arrivando alla parte finale della sua carriera. Non è facile, però, trovare un interprete giovane e dai costi bassi che possa garantire la giusta affidabilità a Inzaghi.

Nuova idea per la fascia destra: un colpo americano per Inzaghi

Il nome nuovo, che per il momento è solo un’idea, è quello di Joe Scally. Stiamo parlando di un terzino destro che può tranquillamente adattarsi a giocare come laterale in un 3-5-2 che è in forza al Borussia Monchengladbach, l’ex squadra di Marcus Thuram.

Nato a Lake Grove, si è fatto notare al New York City e i tedeschi hanno deciso di puntare su di lui con un investimento minimo, più basso dei 2 milioni di euro. Oggi ha 22 anni, un fisico sempre più strutturato e la sua valutazione è salita a 10 milioni di euro, nonostante qualche difficoltà iniziale a adattarsi al calcio europeo.

Nell’attuale stagione ha trovato grande continuità, riuscendo a scalare le gerarchie al Borussia e diventando un titolare inamovibile della squadra, con cui ha un contratto fino a giugno 2027. L’Inter può proporre un prestito con diritto di riscatto a determinate cifre e fare breccia nella volontà del ragazzo, che comunque avrebbe anche la difficoltà di adattarsi alla Serie A. Ancora non è iniziata nessuna trattativa, ma è un profilo da tenere in considerazione per il futuro. Oaktree potrebbe essere attratto dall’arrivo di un talento americano anche per questioni di brand e merchandising.