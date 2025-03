Dovbyk all’Inter: l’annuncio e lo scambio clamoroso

I piani di mercato non sono mai prematuri; l’Inter ragiona sull’attaccante da affiancare a Lautaro e Thuram nella prossima stagione

Salvo clamorosi colpi di scena, Arnautovic e Correa andranno via a giugno. Taremi dovrebbe essere messo sul mercato, anche se sarà complicato trovare squadre interessate all’iraniano dopo la tremenda stagione in nerazzurro. Di conseguenza, per la prossima stagione la dirigenza dovrà mettere in rosa almeno altri due attaccanti. Uno bravo a dribblare, possibilmente mancino, e un finalizzatore.

Si dice spesso che nel gioco di Inzaghi la prima punta non è una pedina fondamentale. Ma l’allenatore richiede invece da tempo una figura simile. Per questo si era impegnato per la permanenza di Lukaku e aveva poi accettato l’arrivo di Arnautovic.

Come punta, il preferito in questo momento è Santiago Castro, che tuttavia, per caratteristiche, sarebbe quasi un doppione di Lautaro. Come jolly d’attacco (buono come seconda punta, trequartista e magari anche come mezzala sinistra) piace invece Nico Paz. Per il ruolo di centravanti, l’altro nome che potrebbe intrigare la proprietà è Lorenzo Lucca. Subito dietro c’è Krstovic.

Entrambi piacciono anche al Napoli e al Milan. Dopodiché, pare che Simone Inzaghi sia un estimatore di un altro centravanti che gioca già in Italia: si tratta di Artem Dovbyk della Roma. A lasciarsi andare a una simile rivelazione è il giornalista ucraino Ihor Tsyhanyk nel suo programma in onda su YouTube.

Una posizione credibile, quella del giornalista ucraino. Dopotutto, Dovbyk sta facendo benissimo. Al suo primo anno in Serie A, l’ex Girona classe 1997 è già arrivato a quota 15 goal, tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

Dovbyk al posto di Thuram, pazza idea dall’Ucraina

Malgrado il discreto score, i tifosi giallorossi, finora, non hanno particolarmente legato con il nuovo acquisto. Anche la dirigenza non sembra soddisfatta al 100%. Probabilmente, tutti quanti pretendevano di più da un attaccante pagato più di 30 milioni. E non è infatti escluso che la Roma possa metterlo sul mercato a giugno.

“C’è un interesse concreto da parte dell’Inter per Dovbyk” ha dichiarato Tsyhanyk nel suo canale YouTube. “L’ex Girona è uno dei nomi che ha in mente Inzaghi per sostituire Thuram“. Difficilmente, però, l’Inter potrebbe seguire la linea tracciata dal giornalista ucraino. A oggi non c’è intenzione di cedere Thuram. E, comunque, in caso di cessione del francese, si punterebbe a un nome un po’ più di rilievo, con tutto il rispetto per l’ex capocannoniere della Liga.

Mettiamo che comunque l’Inter voglia davvero farsi avanti per Dovbyk. La Roma non chiederebbe meno di 35 milioni. E magari potrebbe anche provocatoriamente chiedere uno scambio alla pari con Frattesi, l’uomo a lungo corteggiato durante la sessione di mercato invernale.

E Jonathan David?

Ausilio non ha ancora mollato la pista che porta a David. La stella del Lille sta brillando anche in questa strana stagione da separato in casa: è già a quota 23 goal e 10 assist in 41 presenze in tutte le competizioni. E nonostante questi numeri, in Francia lo stanno criticando: hanno notato che il suo atteggiamento è cambiato nelle ultime gare. Corre di meno ed è meno concentrato.

Si parla di un forte interesse da parte del Manchester United e di colloqui dei suoi rappresentanti con Giuntoli. David sa però di piacere anche ai nerazzurri, che gli stanno dietro da più di due anni. E che, in teoria, è lui l’obiettivo numero uno in casa Inter.

Sembra però che il ragazzo non disdegni un futuro in Premier o in Spagna. E anche da lì arriveranno di sicuro delle proposte.