UFFICIALE, si è fatto male di nuovo: salta Bayern-Inter

Ricaduta in allenamento per il portiere, già reduce da un problema al polpaccio negli ottavi di Champions League. Non ci sarà contro l’Inter ai quarti

L’Inter contava già tre infortunati dichiarati, che non avrebbero potuto rispondere alle rispettive chiamate in Nazionale. Trattasi di Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Molti dubbi sono poi trapelati sulle condizioni di Denzel Dumfries e Marcus Thuram, mentre Lautaro Martinez è stato l’ultimo ad aggiungersi alla lista degli indisponibili.

Tutti, chi prima e chi dopo, sperano comunque di far rientro per la sfida di campionato contro l’Udinese. Nell’attesa di conoscere ulteriori dettagli sulle condizioni di quanti sono ancora in fase di recupero, però, l’Inter non conta al momento ulteriori urgenze.

Fortunatamente per Simone Inzaghi, già tanto preoccupato per come sono andate le cose in organico di recente, ogni problematica dovrebbe esser superata in vista dell’importante primo match dei quarti di Champions League da disputare il prossimo 8 aprile con il Bayern Monaco.

Contrariamente, per i bavaresi persiste apprensione per lo stato di forma del proprio fuoriclasse Manuel Neuer. Il portiere tedesco, per anni nel fiore della condizione, è da diverso tempo soggetto ad infortuni e continue ricadute. Non ultima quella accusata nell’ultimo allenamento in casa Bayern.

Nuovo stop per Neuer, ricaduta al polpaccio e niente Champions

Stando alle informazioni rilasciate in via ufficiale dal club, il calciatore aveva ripreso ad allenarsi dopo aver rimediato una lesione al polpaccio nell’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Bayer Leverkusen.

Tale ripresa degli allenamenti, però, gli avrebbe causato un nuovo fastidio nella stessa zona muscolare e sarà chiamato ad una ulteriore pausa, lontano dai campi di gioco.

Non si conosce ancora la durata dello stop, perché verrà stabilita soltanto a seguito degli esami strumentali fissati ad inizio settimana. Con ogni probabilità non ci saranno chance per lui di tornare disponibile contro l’Inter. Al suo posto potrebbe alternarsi uno fra Jonas Urbig e Daniel Peretz.