Incredibile ma vero: l’Inter vuole un giocatore della Juventus

L’Inter potrebbe essere interessata a un giocatore della Juventus, ambito anche da un altro club di Serie A

Proseguono le indiscrezioni di calciomercato, tornate prepotentemente di attualità nella settimana di pausa del campionato.

Inter, ovviamente, protagonista. Due i nomi, in particolare, che sono stati accostati ai nerazzurri nei giorni scorsi. Il primo è stato quello di Santiago Castro. L’attaccante del Bologna è il principale obiettivo per rinforzare l’attacco e rimpiazzare uno tra Arnautovic e Correa, destinati all’addio a fine contratto. Serve un’offerta di almeno 25 milioni per convincere il Bologna a trattare la cessione di un calciatore che intriga per le sue caratteristiche che lo rendono un’alternativa ideale a Lautaro Martinez.

In settimana è spuntata anche la suggestione Arda Guler. Il giovane talento turco può lasciare il Real Madrid per andare a giocare con più continuità altrove. L’Inter è sulle sue tracce come ha confermato indirettamente Calhanoglu. Quest’ultimo compagno e capitano nella nazionale turca di Guler ha espresso l’auspicio che il trequartista possa andare all’Inter per trovare lo spazio che merita.

Inter su un giocatore della Juventus, è ambito anche dal Napoli

Oltreché in attacco, l’Inter interverrà anche in difesa. Nelle prossime settimane, il club prenderà una decisione sui possibili rinnovi di Acerbi e De Vrij. Dei due centrali nerazzurri ha parlato l’agente Federico Pastorello, in occasione della partita di addio al calcio di Giuseppe Rossi. “Per come stanno giocando non ci dovrebbero essere dubbi sul futuro – ha spiegato Pastorello – aspettiamo la decisione della società, visto che ci sono tempi tecnici che vanno rispettati. I ragazzi stanno dimostrando di meritare la conferma che entrambi vorrebbero. Se poi le decisioni dovessero essere diverse, le rispetteremo.”

L’eventuale permanenza di entrambi non esclude l’arrivo di un nuovo centrale all’Inter. Oltre agli oramai soliti noti (Bijol, Beukema e Solet su tutti), nei giorni scorsi è stato accostato ai nerazzurri anche Federico Gatti. Il difensore potrebbe essere ceduto dalla Juve ed è ambito anche dal Napoli. Un’indiscrezione quest’ultima confermata anche da Gianluca Di Marzio, stando al quale proprio Gatti è il primo nome sulla lista di Giovanni Manna per i possibili rinforzi in difesa insieme a Marianucci dell’Empoli.

Un interesse concreto quello del Napoli su Gatti mentre l’Inter è maggiormente focalizzata su altri obiettivi e non considera il centrale juventino una priorità. A proposito di obiettivi, domenica prossima, in occasione della sfida contro l’Udinese, i nerazzurri avranno la possibilità di osservare da vicino Jaka Bijol e il compagno di reparto Solet, quest’ultimo tra i migliori nel suo ruolo per rendimento in Serie A dopo il suo arrivo da svincolato a gennaio.