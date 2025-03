L’Inter prende il nuovo Sergio Ramos: grande colpo in difesa

In Spagna è considerato l’erede naturale del fuoriclasse spagnolo e piace da tempo all’Inter. Condivide lo stesso agente di Josep Martinez, ma servirà un esborso notevole

Tanti ricordi attraversano le menti degli appassionati che, al di là della propria fede calcistica, non hanno potuto far altro che apprezzare le gesta di Sergio Ramos nel momento più alto della propria carriera professionale al Real Madrid.

Difficile trovare difensori simili al giorno d’oggi, perché lo spagnolo è unico nel suo genere. Grinta, passione, quel pizzico di cattiveria agonistica inconfondibile. L’evoluzione del centrale moderno ha forse perso in parte queste caratteristiche, perché oltre a difendere deve anche saper impostare e spingersi oltre la linea mediana del campo col pallone fra i piedi.

Eppure, ogni tanto, le si ritrova in profili ancora in ascesa. Profili che potrebbero per certi versi esser modellati ad immagine e somiglianza delle vecchie glorie del calcio europeo. O che, in casi ancor più rari, mostrano già qualche segnale distintivo.

Proprio in Spagna è infatti emerso negli ultimi mesi Yarek Gasiorowski, attualmente in forze al Valencia. Quest’ultimo ha da poco firmato un nuovo contratto, che lo lega al club spagnolo con una garanzia ulteriore: quella della clausola rescissoria, fissata sui 45 milioni di euro.

Una cifra tutt’altro che bassa ma certificatrice delle qualità del calciatore, accostato proprio a Sergio Ramos per qualità ed una vaga vicinanza nel look del connazionale, ex bandiera del Real Madrid.

Gasiorowski come Ramos, ora piace all’Inter. Un paio di cessioni per coprire i 45 milioni

Con la mossa della blindatura, il Valencia adesso punta alla monetizzazione. In caso di cessione, infatti, potrà assicurarsi un introito fondamentale per la salvaguardia delle casse societarie, dichiaratamente in difficoltà da diversi anni. Su Gasiorowski, in ogni caso, ci sono anche le attenzioni dell’Inter.

Come raccontato da ‘calciomercato.it‘, il suo nome è finito nella lista di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio da diverse settimane e sarebbe già sotto osservazione. È giovane, prestante e con un grande potenziale. Proprio quel che serve a Simone Inzaghi per svecchiare il reparto e rimpinguarlo con gambe fresche, specie se dovessero salutare Stefan de Vrij e Francesco Acerbi.

Chiaro è che per raggiungerlo l’Inter dovrebbe mettere da parte un gruzzoletto importante, racimolabile anche attraverso eventuali cessioni. Da quella di Davide Frattesi, sempre proiettato verso l’addio per trovare maggiore spazio altrove, a quella di Yann Bisseck, piacente a molti club di caratura internazionale dall’alto della sua parabola ascendente di prestazioni.

A venire incontro alle esigenze dell’Inter potrebbe comunque essere l’agente del calciatore. Lo stesso che cura gli affari di Josep Martinez, attuale secondo portiere nerazzurro.