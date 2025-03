Torna all’Inter e poi riparte: scambio con l’ex Juve in Serie A

Il ritorno all’Inter potrebbe essere solo temporaneo. E’ lui la possibile pedina di scambio nella trattativa che potrebbe portare in nerazzurro uno dei calciatori più ambiti della Serie A

Sono stati giorni ricchi di indiscrezioni di calciomercato per l’Inter. Era inevitabile nella settimana di pausa del campionato che precede la ripresa fissata nel prossimo weekend con i nerazzurri impegnati in casa, domenica 30 marzo, contro l’Udinese.

Udinese nella quale giocano due dei potenziali obiettivi di mercato per la difesa ovvero Jaka Bijol e Oumar Solet. Se il difensore sloveno è stato già sondato la scorso estate, il collega di reparto è stata un’autentica rivelazione. Dal suo arrivo in bianconero a gennaio, a parametro zero dopo lo svincolo dal Salisburgo, Solet ha impressionato tutti per la qualità delle prestazioni tanto da essere accostato oltreché all’Inter anche al Napoli, alla Lazio e alla Roma in vista di un’estate che lo vedrà sicuramente tra gli uomini mercato.

Stesso destino, verosimilmente, anche per un altro difensore di Serie A, ovvero Koni de Winter, centrale belga classe 2002 del Genoa che gli osservatori nerazzurri stanno monitorando da tempo anche in questo caso fronteggiando una concorrenza piuttosto agguerrita e qualificata.

L’Inter su De Winter, possibile pedina di scambio per il Genoa

A Gennaio, De Winter è stato cercato dal Milan. Era lui l’alternativa a Tomori, qualora il centrale rossonero fosse stato ceduto al Tottenham nella trattativa poi saltata per la volontà del giocatore di restare al Milan. L’interesse dei rossoneri non è svanito e, con la cessione dello stesso Tomori sempre più probabile, non è affatto da escludere un nuovo tentativo per De Winter alla riapertura del mercato.

Come riporta il quotidiano belga Het Nieuwsblad, per il difensore del Genoa si sono mosse anche Borussia Dortmund e Bayern Monaco. In Serie A, oltre al Milan e all’Inter, risulta fortemente interessato anche il Napoli, in cerca di un nuovo centrale dopo il tentativo fallito per Comuzzo a gennaio.

Per De Winter, il Genoa parte da una valutazione piuttosto elevata superiore ai 20 milioni, una cifra che comunque può giustificare un investimento per un calciatore giovane, affidabile e già pronto per la Serie A. Un profilo, quello dell’ex Juventus, perfettamente in linea con quelli che cerca OakTree sul mercato per rinforzare e ringiovanire l’organico nerazzurro.

A proposito di giovani, nell’eventuale trattativa con il Genoa per il belga, l’Inter potrebbe proporre Tomas Palacios al Grifone come possibile pedina di scambio. Il difensore argentino rientrerà dal prestito al Monza ma la sua permanenza in nerazzurro potrebbe essere provvisoria nel caso arrivi un nuovo centrale e vengano confermati, con il rinnovo, anche Acerbi e De Vrij.

Palacios può rientrare anche nelle trattative eventuali con l’Udinese per Bijol e Solet, sempre per un’eventuale trasferimento in prestito. L’Inter, infatti, non vuole perdere il controllo su un giocatore stimato da Inzaghi e sul quale sono stati investiti, la scorsa estate, 7.5 milioni per l’acquisto dall’Indipendiente Rivadavia.