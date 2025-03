Il capitano si è operato a Barcellona: UFFICIALE, stagione finita

Intervento alla gamba ben riuscito, lo ha comunicato il club nelle score ore. Era già stato assente contro l’Inter, ora salterà l’ultima parte della stagione

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare dell’incremento del numero di infortuni a cui si è assistito in questa delicatissima fase della stagione. Anche in casa Inter, al pari di altre realtà del nostro calcio, non sono mancate situazioni preoccupanti.

Tralasciando quanti come Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu hanno dovuto salutare i campi per diverso tempo in precedenza, altri grossi nomi del calibro di Federico Dimarco e Denzel Dumfries sono divenuti ben più attuali. A fasi alterne anche Marcus Thuram e Lautaro Martinez hanno preoccupato non poco.

Il capitano nerazzurro, oltretutto, arrivava già da un anno complesso, estremamente ricco di impegni che lo hanno portato, inevitabilmente, a fare delle considerazioni sul suo stato di forma. Fortunatamente, a lungo andare, non sono state riscontrate problematiche di rilievo, come invece era accaduto alla caviglia un paio di stagioni fa.

Qualche piccolo acciacco passeggero non arresterà la determinazione del bomber argentino di raggiungere tutti gli obiettivi stabiliti assieme al resto del gruppo. Mentre in contemporanea, il collega e capitano del Monza, Matteo Pessina, si ritrova ad affrontare il momento più buio. Sia dal punto di vista personale, che di squadra.

Il tentativo di recupero contro l’Inter non è bastato, Pessina chiude un’annata difficile

Il centrocampista ex Milan e Atalanta ha avuto modo di incrociare il proprio cammino con l’Inter soltanto nella gara d’andata di questo campionato, risalente al 15 settembre 2024.

In occasione della tredicesima giornata contro la Lazio, poi, ha accusato un problema al bicipite femorale destro che lo ha reso indisponibile a partire dalla partita successiva, in programma il 24 novembre 2024 contro il Torino. Gli esami strumentali hanno infine rilevato una lesione importante, da cui non si è più ripreso.

Da allora, per Pessina si è susseguita una catena di quattordici assenze e a nulla è servito il tentativo di recupero proprio per le sfide di ritorno contro Torino e Inter, seguite soltanto dalla panchina. Pessina ha quindi convenuto, assieme allo staff medico del Monza, di procedere all’intervento chirurgico di sutura della lesione muscolare in atto.

Stando alle informazioni riportate dal club, tutto è andato per il verso giusto presso la clinica specializzata in quel di Barcellona. Adesso è chiamato a restare a riposo e concludere l’ultimo atto della stagione da spettatore, nonostante l’ultima posizione ricoperta dalla propria squadra non sia affatto un bel vedere.