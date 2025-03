Inter, è bagarre totale: dieci squadre sullo stesso calciatore

Dieci squadre sullo stesso calciatore. Non sarà affatto facile per l’Inter concretizzare il grande obiettivo di mercato

Grandi manovre in attacco per l’Inter in vista della prossima stagione. Con gli addii già certi di Correa e Arnautovic in scadenza di contratto, i nerazzurri interverranno con almeno due acquisti per rinforzare il reparto.

Non è escluso che possano essere tre qualora anche Mehdi Taremi non dovesse essere confermato. I due gol realizzati nel match di qualificazione ai Mondiali tra Iran e Uzbekistan possono essere un buon viatico in vista di un finale di stagione in cui il centravanti nerazzurro deve provare a invertire la rotta dopo mesi di prestazioni sottotono con solo tre reti messe a segno, tutte peraltro ininfluenti e di cui due su rigore.

Nella settimana di pausa per le Nazionali, sono arrivate conferme sull’interessamento dell’Inter per Santiago Castro del Bologna ed è circolata anche un’indiscrezione su un possibile trasferimento in prestito in nerazzurro di Arda Guler. Il fantasista turco scalpita per giocare di più e il Real Madrid potrebbe accontentarlo dandogli questa chance.

Inter, è bagarre sull’attaccante: dieci squadre pronte a prenderlo

Stuzzica ancora l’interesse dell’Inter anche Jonathan David. Mancano tre mesi al 30 giugno, giorno in cui scadrà il contratto che lega l’attaccante canadese al Lille. Il rinnovo non è ancora arrivato e tutto lascia presagire che David si svincolerà dal club in cui milita dal 2020. Per talento, esperienza, capacità realizzativa e situazione contrattuale, è inevitabile che la concorrenza per l’attaccante sia alquanto agguerrita.

L’opportunità di acquistare a parametro zero una prima punta da 23 gol in stagione finora ha scatenato una vera e propria bagarre che, oltre all’Inter, coinvolgerebbe altri nove club ovvero Barcellona, Liverpool, Juventus, Chelsea, PSG, West Ham, Tottenham, Arsenal e Manchester United.

Difficile stabilire chi sia in vantaggio al momento in quella che si prospetta una vera e propria asta al rialzo su chi offre le migliori condizioni di ingaggio al calciatore in una trattativa in cui fondamentali saranno anche le inevitabili commissioni per l’agente e i bonus alla firma. In una recente intervista, David si è esposto affermando che il suo sogno è di giocare prima o poi nel Barcellona, squadra per cui tifa da sempre. Sappiamo però quali sono le limitazione dei blaugrana sul mercato con un’operatività condizionata dalle note difficoltà di bilancio.

La maggiore capacità di spesa potrebbe essere decisiva a favore dei club inglesi ma attenzione anche al PSG che, dopo l’acquisto di Kvara, può completare l’attacco con un centravanti dominante in Ligue 1. L’Inter continua a monitorare la situazione con la consapevolezza però di non poter oltrepassare alcuni parametri di un ingaggio per un attaccante che, con Lautaro e Thuram, non avrebbe nemmeno il posto da titolare garantito.