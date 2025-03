L’Inter sconvolge il suo attacco: “50 milioni più Osimhen”

La Juventus punta a Victor Osimhen: il nigeriano, vittima di ostracismo a Napoli, potrebbe dare ancora tanto alla Serie A

Il bomber, ex Lille e Napoli, Victor Osimhen continua a essere accostato a vari club di Premier League e a qualche ricca squadra araba. C’è anche il PSG che potrebbe decidere di tornare alla carica. Infine, continuano a circolare voci a proposito di uno schietto interesse da parte della Juve. Per Cristiano Giuntoli sarà tuttavia complicato ragionare con De Laurentiis.

Il Napoli, in tutto ciò, spera solo di ottenere un grosso incasso. Il nigeriano non ha alcuna intenzione di ricucire con la proprietà azzurra, e per tale ragione, dopo l’annata in prestito al Galatasaray, punta alla cessione a titolo definitivo. Aurelio De Laurentiis, dalle italiane, vuole più di 75 milioni di euro. Per le squadre estere c’è invece la clausola rescissoria pari proprio a 75 milioni.

Il PSG potrebbe riprovarci? Dopo aver offerto 200 milioni di euro per la coppia Kvara-Osi la scorsa estate, ha già completato metà del progetto assicurandosi le prestazioni del georgiano e, ora, potrebbe compiere un altro sforzo per chiudere per il nigeriano. Sponda inglese, ci sono vigili Arsenal, Liverpool e United.

Abbiamo chiesto ai nostri utenti di Facebook se sarebbero, concettualmente, disponibili a sacrificare Marcus Thuram per portare Osimhen all’Inter. Quasi tutti hanno risposto di no: il popolo nerazzurro sembra essersi affezionato a Thuram. E considera il francese come un calciatore ancora in evoluzione, e quindi in grado di poter dare altre soddisfazioni alla squadra.

Qualcuno, però, ha risposto che sarebbe contento di vederli giocare insieme. Infine, provocatoriamente, c’è chi ha immaginato una cessione di Thuram al Napoli per Osimhen più 50-60 milioni.

Osimhen all’Inter in cambio di Thuram: gli interisti dicono di no

Giuseppe Pistone commenta: “Li vorrei insieme, spaccherebbero! Con Lautaro e Taremi come alternativa“. Roberto Corradini è lapidario: “Assolutamente no!“. Stessa posizione per Francesco Cirillo: “Assolutamente no, Thuram molto più forte“.

Anche Piero Testa valuta il francese superiore al nigeriano. “Sempre meglio Thuram” Nicola Balacco aggiunge: “Thuram tutta la vita“. E poi c’è Andrea Noto: “Se ci danno oltre ad Oshimen anche 50/60 milioni, penso che potremmo cominciare a pensare (emoticon che ride a crepapelle, ndr)… Ci teniamo stretto il francese che è meglio“.

C’è anche chi, ragionando non solo in termini tecnici o sentimentali, cerca di guardare all’ipotesi da un punto di vista meno settario: “Come valore assoluto forse sì. Come testa, come persona/personaggio e come gruppo no: terrei Thuram“, scrive Tommaso Palestrini. Qualcuno ne fa anche una questione di tenuta fisica: “Osimhen no: è sempre infortunato!“. Altri tirano in ballo l’argomento caratteriale… Martino De Marchi, per esempio, “Con la testa che ha Osimhen, nemmeno Correa“. Elena Pasquale De Nigris commenta: “Mai… Thuram è un crak, un fuoriclasse da noi scoperto e valorizzato… resti dov’è“.

Nessuna voce contraria, quindi? Qualcuno c’è, ma si tratta di una minoranza assoluta. Alessio Pignanelli, all’ipotesi di sacrificare Thuram per Osimhen, risponde: “Certo!”

In realtà, il Napoli non ha mai espresso interesse per Thuram. A oggi, con o senza Conte, gli azzurri punterebbero su Lucca dell’Udinese. E, in caso di disponibilità dell’Atalanta a trattare, anche per Lookman, che è il preferito di Manna.