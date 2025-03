Inter, botta e risposta sul futuro di Inzaghi: “Non è sicuro che resti al 100%”

Il tecnico piacentino in corsa su tutti i fronti con i nerazzurri e Marotta gli offre il rinnovo. Ma le sirene della Premier continuano a farsi sentire

Simone Inzaghi sta facendo grandi cose sulla panchina dell’Inter. Tanti tifosi nerazzurri, in particolar modo quelli di lunga data, lo esaltano non soltanto per i trofei vinti, ma soprattutto per il bel gioco che è riuscito a far esprimere ai suoi ragazzi.

Oltre ai complimenti, è arrivato anche il riconoscimento da parte dei colleghi di Serie A, che lo hanno votato come miglior allenatore della scorsa stagione, permettendogli di vincere la Panchina d’Oro 2024. La speranza del tecnico di Piacenza è quello di fare il bis tra un anno, il che vorrà dire che avrà fatto ancora bene non solo in Serie A – dove si sta giocando lo scudetto con Napoli e Atalanta – ma anche in Champions League, dove sfiderà il Bayern Monaco ai quarti di finale e in Coppa Italia dove è atteso dal doppio derby della semifinale contro il Milan.

Intanto il presidente Beppe Marotta sta provando a blindarlo con un nuovo contratto che allunghi di un anno la scadenza attuale prevista per giugno 2026. C’è fiducia sul rinnovo di Simone Inzaghi, tanto da dichiarare che “si tratta soltanto di una formalità“. Ma c’è chi non è così convinto della sua permanenza all’ombra della Madonnina.

Melli contro Ordine, dubbi sulla permanenza di Inzaghi all’Inter

Le ottime prestazioni condite dai risultati che sta ottenendo l’Inter sotto la gestione Inzaghi hanno inevitabilmente acceso i riflettori di mercato anche sull’ex allenatore della Lazio. In particolare alcuni club di Premier League come Tottenham e Manchester United starebbe pensando di portarlo in Inghilterra.

Parlando di allenatori che sono certi al 100% di restare sulla loro attuale panchina anche la prossima stagione in diretta su ‘Radio Radio’, il giornalista sportivo Franco Melli esclude lo stesso Inzaghi: “Se vince lo scudetto rimane, ma se non lo vince secondo me va via. Lo stesso discorso vale anche per Conte al Napoli“.

Non è dello stesso avviso il collega Franco Ordine, che invece non ha dubbi sulla sua permanenza in nerazzurro: “Simone ha un altro anno di contratto e mi risulta che le parti siano molto vicine per prolungare il contratto fino al 2027. Anche se non dovesse arrivare un trofeo in questa stagione, l’Inter di sicuro non manda via un allenatore con due anni di contratto“. Vedremo chi avrà ragione.