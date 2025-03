Inter, nuovo scambio in Serie A: “Unico problema è l’ammortamento”

Spunta l’ipotesi su un possibile scambio in Serie A per l’Inter. Ecco i possibili calciatori coinvolti. L’eventuale affare, tuttavia, può essere condizionato da un ostacolo significativo

Inter grande protagonista delle indiscrezioni di calciomercato nella settimana di pausa della Serie A per gli impegni delle Nazionali in Nations League e Qualificazioni Mondiali.

Si è scritto soprattutto dei possibili attaccanti che potrebbero rinforzare il reparto offensivo dei nerazzurri che sarà privo, la prossima stagione, di Arnautovic e Correa, destinati entrambi all’addio in scadenza di contratto. Da valutare anche la possibile conferma di Taremi in un’annata finora negativa per l’attaccante iraniano che tornerà in gruppo, in vista del match contro l’Udinese, dopo la doppietta segnata nel 2-2 contro l’Uzbekistan che è valsa ai suoi la matematica qualificazione ai Mondiali 2026.

Tanti (e forti) i profili accostati all’Inter che è sulle tracce di due giovani protagonisti della Serie A ovvero gli argentini Santiago Castro e Nico Paz per i quali servirebbe un investimento davvero oneroso, non previsto, invece, almeno per il costo del cartellino per Jonathan David, ormai prossimo allo svincolo in scadenza con il Lille.

Inter, rumors su uno scambio in Serie A con la Roma: i calciatori coinvolti

Nei giorni scorsi, il giornalista ucraino Ihor Tsyhanyk ha rilanciato l’indiscrezione su un interesse concreto dell’Inter per Artem Dovbyk, indicato dal collega come il principale candidato a sostituire Marcus Thuram in caso di cessione di quest’ultimo a fronte di un’offerta irrinunciabile. Un’ipotesi quella di Dovbyk in nerazzurro che potrebbe essere collegata anche a un eventuale scambio con Davide Frattesi, già accostato alla Roma nella sessione invernale.

Del possibile coinvolgimento di Dovbyk e Fratesi in un trattativa tra Inter e Roma ha parlato Simone Valdarchi nel suo intervento su Ti Amo Calciomercato.it. Il giornalista de Il Romanista e Radio Romanista ha indicato il possibile ostacolo che potrebbe condizionare se non impedire del tutto la trattativa.

“Essendo cresciuto a Roma, Frattesi potrebbe essere contento di tornare un giorno da protagonista. La realtà però è che, a gennaio e nelle scorse sessione di mercato, la valutazione fatta dall’Inter era troppo alta per la Roma. Ci può stare l’inserimento di una contropartita per abbassare l’investimento ma se Dovbyk dovesse partire la Roma non potrebbe rientrare dei 40 milioni spesi in estate. Sappiamo tutti come funziona con la quota ammortamento. Fare plusvalenza vendendo Dovbyk mi sembra molto difficile”, questo il parere di Valdarchi che, di fatto, esclude una cessione immediata dell’attaccante ucraino.

Situazione diversa, invece, per Lorenzo Pellegrini, un altro calciatore della Roma accostato all’Inter, a gennaio, proprio per un possibile scambio con Frattesi. Valdarchi ha confermato che il futuro in giallorosso di Pellegrini è alquanto in bilico. In scadenza nel 2026, per il centrocampista non c’è, al momento, alcuna trattativa per il rinnovo di contratto.