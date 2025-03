Thiago Motta è pronto a tornare subito: panchina in Serie A da luglio

Il tecnico italo-brasiliano, esonerato dalla Juventus durante la sosta, potrebbe accasarsi alla big ancora a caccia di un nuovo allenatore

E fu così che, dopo infinite polemiche, eliminazioni a raffica in tutte le competizioni a cui la Juve aveva partecipato e, amarissimo dulcis in fundo, la doppia batosta subita in campionato per mano di Atalanta e Fiorentina (sette gol al passivo nelle due gare, senza nemmeno segnare un gol) la Juve ha optato per la decisione più drastica: via subito Thiago Motta, addio all’ambizioso progetto di Cristiano Giuntoli.

L’ex tecnico di Bologna e Spezia, reduce dalla fantastica stagione alla guida dei felsinei, portati in Champions League per la prima volta nella loro storia, ha pagato non solo l’assenza di risultati, ma anche un rapporto con lo spogliatoio emerso in superficie, e probabilmente nemmeno fino in fondo, solo dopo il suo clamoroso esonero.

Clamoroso perché, passata la pur difficile bufera seguita alla scoppola del ‘Franchi‘ nell’ultima giornata di campionato prima della sosta, era sembrato che la dirigenza bianconera potesse concedere un’altra opportunità all’oriundo. Se avesse fallito l’appuntamento coi tre punti nella prossima gara casalinga contro il Genoa, allora si sarebbe aperto il tavolo forse decisivo in cui valutare la figura da chiamare al suo posto.

Forse per diretto impulso di quello stesso John Elkann che pure aveva mandato un pubblico messaggio d’incoraggiamento a Thiago Motta prima della trasferta di Firenze, il mister è stato esonerato. Al suo posto è arrivato Igor Tudor, traghettatore con licenza di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions attraverso il campionato, sebbene siano in molti a sostenere che il croato farà alla fine da semplice apripista al grande ritorno di Antonio Conte alla Continassa.

Thiago Motta, futuro alla Roma? I bookies ora ci credono

A proposito di allenatori in lizza per un nuovo incarico – lo stesso salentino è sempre accostato al Milan per via del sempre più probabile arrivo di Fabio Paratici come Ds dei rossoneri – Gian Piero Gasperini è diventato il favorito numero uno per guidare la Roma nelle prossime stagioni.

Anche se il tecnico di Grugliasco è stato avvicinato alla Juve, club nel quale ha militato come giocatore e di cui è stato, in un passato ormai calcisticamente lontano, allenatore delle Giovanili per 9 anni, il Demiurgo del miracolo Dea sembra ora destinato alla Capitale. Sembra, per l’appunto.

Già perché la nota società di scommesse Sisal valuta anche Thiago Motta come candidato papabile per il dopo Ranieri. Sebbene l’approdo dell’ex centrocampista dell‘Inter di José Mourinho a Roma sia quotato a 16 – e quindi, in assoluto, ancora poco probabile – il tecnico sarebbe in grande rimonta. Chissà che nei prossimi giorni la posizione di Motta non possa rafforzarsi, sulla scorta di un possibile disegno che, come accennato, vedrebbe in realtà Gasp flirtare in segreto con la Juve per un approdo da rendere effettivo solo dopo il Mondiale per Club.