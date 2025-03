Acerbi fatto fuori: la decisione dell’Inter scavalca Inzaghi

Il difensore centrale potrebbe lasciare il progetto tecnico nerazzurro dietro pagamento della clausola con buonuscita, se arrivasse almeno una fra le quattro alternative presenti sul mercato

Ancora un paio di mesi di azione e poi verranno sciolte le riserve sul futuro dubbio di alcuni calciatori, oggi alle dipendenze di Simone Inzaghi. Oltre a Stefan de Vrij, in scadenza di contratto ma con la possibilità di far scattare l’opzione rinnovo per un’ulteriore stagione, tiene banco l’interrogativo su Francesco Acerbi.

L’ex centrale della Lazio, bramato con insistenza dal tecnico piacentino qualche stagione fa dopo la brusca separazione con la società biancoceleste, ha indubbiamente avuto un ruolo centrale nella composizione del reparto arretrato dell’Inter e nella scalata al vertice della classifica di Serie A.

Ciononostante, l’età anagrafica è sempre stato un fattore a cui la dirigenza nerazzurra ha voluto prestare particolare attenzione. Finché il fisico regge, del resto, nessun problema. Ma in questa stagione ha accusato più di qualche acciacco, riconducibile ad una condizione ormai lontana dai fasti del passato.

Per questa ragione, unita alla ferrea volontà di Oaktree di svecchiare la rosa, Acerbi potrebbe esser messo alla porta direttamente da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Soprattutto se, come prevedibile, il loro taccuino dovesse riempirsi di opzioni alternative e da questo ne venisse pescata una.

Quattro alternative ad Acerbi, se ne arrivasse almeno una potrebbe salutare l’Inter

Stando alle valutazione de ‘Il Quotidiano Sportivo’, sarebbero quattro i profili in lizza per una candidatura da nuovo centrale dell’Inter. Questi corrispondono a Jaka Bijol, Sam Beukema, Koni De Winter e Isak Hien.

“Se dovesse arrivare uno fra questi, la permanenza di Acerbi sarebbe più difficile da ipotizzare“, si legge sulle pagine del quotidiano. Considerazione del tutto plausibile, visto che tutti condividono la caratteristica comune di esser giovani, promettenti e con un già discreto bagaglio d’esperienze alle spalle.

Nonostante ciò, Inzaghi potrebbe avere ancora l’ultima parola e convincere la dirigenza a portare in squadra un nuovo difensore a prescindere dalle situazioni incerte di Acerbi e de Vrij. O tutt’al più, al netto del solo sacrificio di uno dei due. L’olandese, in ogni caso, sarebbe ben felice di continuare la propria avventura in nerazzurro. Qualcosa su cui l’agente Federico Pastorello starebbe già lavorando duramente da tempo.