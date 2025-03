Annuncio Milan, coinvolta l’Inter: “Si vive un piccolo dramma”

Le due milanesi in campo contro Napoli e Udinese prima del derby di andata di Coppa Italia. In casa rossonera si dice che c’è una paura

A due settimane esatte dalla vittoriosa trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, per l’Inter è tempo di tornare in campo per la sfida di Serie A contro l’Udinese. Chiusa la parentesi per le Nazionali, riparte il duello scudetto con il Napoli, impegnato nel posticipo contro il Milan.

Per la squadra di Simone Inzaghi si tratta del primo di una lunga serie di impegni che vedrà Lautaro Martinez e compagni scendere in campo ogni tre giorni, compreso il giorno di Pasqua, tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Dopo la sfida di San Siro contro i friulani, mercoledì i nerazzurri saranno impegnati ancora al ‘Meazza’ (ma in trasferta) per il derby di andata contro il Milan valido come semifinale della coppa nazionale, con ritorno in programma il 23 aprile.

La buona notizia è che piano piano l’infermeria dell’Inter si sta svuotando e, al netto di nuovi infortuni, si potrà ricorrere ad un po’ di turnover per provare ad andare avanti in tutte le competizioni e sognare di fare un nuovo Triplete dopo quello del 2010, rimasto unico e ineguagliato dai club di Serie A.

Pellegatti: “Tiferò per il Milan e non contro per non far vincere lo scudetto all’Inter”

Se lo scorso anno l’Inter riuscì a vincere il suo ventesimo scudetto in un derby contro il Milan, questa volta i rossoneri potrebbero dare una mano indirettamente ai ‘cugini’ nerazzurri provando a fermare il Napoli nella trasferta del ‘Maradona’.

Tra i tifosi del Diavolo è iniziato il dibattito tra chi vuole vincere per tenere vive le chance di quarto posto e chi invece spera di fare un favore ai partenopei di Conte nella lotta al tricolore. Sul tema è intervenuto anche il noto giornalista sportivo e tifoso milanista Carlo Pellegatti: “Questo Milan non ha continuità, vive di troppi alti e bassi – le sue parole a ‘radio napoli centrale’ – La stagione è iniziata male con la scelta di Fonseca come allenatore che non è piaciuta all’ambiente. Poi si è deciso di virare su Conceicao, che forse è più adatto a partire dall’inizio che a stagione in corsa.

Ci sono tanti problemi e una continua contestazione. Io farò il tifo per il Milan e non contro per evitare di far vincere il campionato all’Inter. In casa rossonera si vive un piccolo dramma, perché c’è la voglia di vincere e la paura di consegnare lo scudetto ai rivali nerazzurri. Ma il Napoli deve darsi una svegliata, perché nell’ultimo periodo ha frenato”.