Inter, colpo dall’Ajax: il nuovo Musiala per 10 milioni

L’Inter punta un colpo molto interessante dall’Ajax: c’è chi lo paragona in Italia e può arrivare per soli 10 milioni di euro

Missione futuro: Oaktree ha dato dei paletti ben chiari alla dirigenza per il calciomercato estivo e prevedono l’arrivo di diversi calciatori giovani, in un turnover piuttosto spinto con chi è nel pieno o nella fase finale della sua carriera. In questo modo, la società potrebbe guadagnarsi corpose plusvalenze e dare prospettiva alla rosa attuale.

Queste esigenze ben si sposano con un’altra importante necessità di Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza, infatti, ha chiesto e otterrà un calciatore con caratteristiche un po’ diverse in attacco. Deve essere un profilo in grado di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e aprire anche le difese più chiuse.

Non a caso, è capitato spesso di vedere spesso un’Inter con uno spartito piuttosto lineare in molte partite contro avversarie chiuse: manovra al centro e subito scarico in fascia per il cross, un menù tattico spesso troppo prevedibile per tante retroguardie italiane. Quando gli spazi sono chiusi, serve saltare l’uomo e proprio per questo l’Inter ha messo gli occhi su profili come Nico Paz, Arda Guler e ora anche su un interessante talento dell’Ajax.

L’Inter segue Godts: un piccolo Musiala per l’attacco

Mika Godts si sta facendo spazio nell’Ajax a suon di giocate e grandi prestazioni. Ha solo 19 anni e non ha la maturità per essere titolare assoluto, non ancora. Ha comunque giocato ben 21 partite in campionato, mettendo a segno 4 gol e 3 assist. Il suo repertorio è vario e spesso diventa imprevedibile, ma può crescere molto anche sotto il profilo fisico, visto che ha una struttura niente male.

È già entrato nel giro dell’Under 21 belga e l’Inter l’ha messo nel mirino con la convinzione che abbia dei margini di miglioramento impressionanti davanti a sé. L’idea è quello di prenderlo prima della sua esplosione definitiva, visto che per il momento il suo valore di mercato è di soli 10 milioni di euro.

Alcuni lo paragonano già a Musiala, ma Godts potrebbe avere degli sviluppi tali da poter giocare tranquillamente come seconda punta, dopo un primo periodo di adattamento al gioco di Inzaghi e alla Serie A. Per il momento, si tratta solo di un’idea, ma l’Inter continua a seguire Godts con grande attenzione per il suo futuro.