Derby e non solo, infortunio Taremi: l’esito UFFICIALE degli esami

Brutte notizie per Inzaghi all’indomani della sfida con l’Udinese, che l’iraniano aveva saltato a causa di un affaticamento muscolare

La stagione di Taremi, la prima e forse unica con la maglia dell’Inter, continua ad essere sfigata. Eroe con la sua Nazionale, indisponibile per Inzaghi a causa di un nuovo problema fisico.

Ieri l’attaccante ha saltato la gara con l’Udinese a causa di un affaticamento muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto stamane, però, hanno evidenziato un problema ben più serio: nella fattispecie “un risentimento agli adduttori della coscia sinistra”.

Per Taremi stop tra i 15 e i 20 giorni, con l’ex Porto che dovrà saltare almeno altre tre partite: il derby col Milan valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, in programma questo mercoledì al ‘Meazza’, la trasferta di sabato prossimo in casa del Parma e l’andata dei quarti di Champions in Germania, contro il Bayern Monaco di martedì 8 aprile.