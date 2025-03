Jonathan David resta nel mirino dell’Inter a parametro zero: il calciatore ha scelto di fare un sacrificio economico per chiudere

La strada verso Jonathan David sembra sgomberarsi, quasi all’improvviso. Il centravanti del Lille non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il club francese ed è libero da alcune settimane di scegliere la sua destinazione a parametro zero. L’Inter segue il ragazzo da tempo ed è rimasta per un po’ nell’ombra, aspettando le evoluzioni per il suo futuro.

Inizialmente, il Barcellona sembrava in pole position per acquistarlo al pari del Bayern Monaco. Entrambe le big, però, per motivi diversi non sembrano intenzionate ad accelerare l’operazione. Per questioni tattiche, cercano un bomber con caratteristiche un po’ diverse. Hanno già dei titolari intoccabili e ingombranti come Lewandowski e Kane e i bavaresi stanno seguendo con grande attenzione le evoluzioni per il futuro di Benjamin Sesko.

Le alternative in giro per l’Europa non mancano, ma a distanza di settimane non si sono rivelate così concrete. Ci sono almeno tre club di Premier League in lizza, ma tutti non giocheranno la Champions League nella prossima stagione. La Juventus è incerta, in attesa di come finirà la stagione e dovrà prima definire il futuro di Vlahovic e Kolo Muani.

L’Inter si avvicina a Jonathan David: le cifre dell’affare

La concorrenza diminuisce per Jonathan David e l’Inter potrebbe presto approfittarne, un po’ come successo con Thuram. Secondo quanto risulta a Interlive.it, il calciatore si è convinto ad abbassare un po’ le pretese economiche, purché la destinazione sia di prestigio e gli permetta di arrivare ai massimi livelli nel calcio europeo.

Se prima era pronto a chiedere circa 7 milioni di euro a stagione più 10 milioni di commissioni per gli agenti, ora potrebbe fermarsi a 5-5,5 milioni l’anno. L’Inter potrebbe accontentarlo risparmiando dagli addii di Arnautovic e Correa e soprattutto se partisse anche Mehdi Taremi.

La strategia nerazzurra prevede un contratto a lungo termine, almeno per 4 o 5 stagioni, in modo tale da prospettare un progetto al ragazzo. Andrebbe convinto di essere a tutti gli effetti un titolare, nonostante la concorrenza di Thuram e Lautaro e che avrà spazio, dal primo minuto o a gara in corso, praticamente in tutte le partite. L’attacco a due, inoltre, potrebbe essere una soluzione migliore per le sue caratteristiche, per cui un colloquio con Inzaghi potrebbe essere dirimente. L’Inter c’è e avanza, ma a breve potrebbe non nascondersi più.