L’Inter chiede lo sconto, affare possibile: colpo a sorpresa dei nerazzurri

La dirigenza nerazzurra chiude una trattativa sorprendente? Stavolta può davvero firmare, tutti i dettagli

La vittoria sull’Udinese ha tenuto a distanza il Napoli di Antonio Conte: nella corsa Scudetto resta invariato il distacco tra l’Inter e gli azzurri, reduci dal bel successo sul Milan. A questo punto il tricolore si avvicina sempre più alla Milano nerazzurra.

D’altro canto in casa Inter c’è ancora da sperare sia per la Coppa Italia che per la Champions League, due competizioni a cui Simone Inzaghi ha comunque dimostrato di tenerci. Allo stesso modo il pensiero corre veloce alla costruzione della squadra per la prossima stagione: Marotta non ha intenzione di farsi trovare con le mani in mano.

E così il presidente dell’Inter sta pianificando alcune mosse che, nei mesi estivi, potrebbero far gioire i tifosi della ‘Beneamata’. In particolare una in attacco che, con sorpresa di molti, rischia di trovare spazio e finire per diventare realtà. La dirigenza di Viale della Liberazione costruisce il primo colpo per la prossima stagione: occhio allo sconto.

Svolta Inter: così firma l’attaccante

Con Joaquin Correa che saluterà la Milano nerazzurra a scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno, è inevitabile che l’Inter stia muovendosi per almeno un colpo in entrata. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare una svolta inaspettata.

In questo caso non si parla di un nome nuovo ma di una riconferma, quella di Marko Arnautovic, che sta nuovamente scalando le gerarchie di Simone Inzaghi attestandosi a mani basse come primissima alternativa lì davanti a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Taremi ha deluso e se dovesse arrivare una proposta – si parla soprattutto di Saudi Pro League – potrebbe dire addio dopo appena una stagione.

Non Arnautovic, invece, per il quale rischiano di aprirsi davvero le porte del rinnovo. La punta austriaca, che a metà aprile compirà 36 anni, è tornato a segnare con regolarità. Proprio la rete contro l’Udinese potrebbe rappresentare l’ennesima conferma, col rinnovo che potrebbe arrivare ma solo ad una condizione.

Inter-Arnautovic, rinnovo a sorpresa

Arnautovic, come Correa, è in scadenza il 30 giugno 2025 e fino a questo momento la sua partenza dalla Milano nerazzurra pareva praticamente scontata. Anche per la carta d’identità. Le recenti prestazioni possono, però, aver cambiato tutto.

La dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe confermare l’ex Bologna ma solo se Arnautovic rinunciasse a parte dell’ingaggio: attualmente, infatti, percepisce ben 3,5 milioni di euro netti a stagione. La stessa cifra di Correa che, evidentemente, non ha fornito le stesse certezze all’interno del rettangolo verde.

Rinnovo sì ma con lo sconto, un’idea che sta prendendo corpo e potrebbe anche realizzarsi poco prima dell’estate. Arnautovic è stato accostato in Serie A soprattutto al Torino: ad oggi ha segnato 6 gol con 1 assist in 20 presenze totali tra campionato e coppe.