Esonero e se ne scappa all’Inter: affare da 18 milioni

Stagione al di sotto delle attese per l’esterno olandese con il Lipsia, ora orfana della gestione tecnica di Rose. Può riaprire i discorsi coi nerazzurri

L’Inter non si tirerà indietro dal valutare qualsiasi occasione dovesse presentarsi nell’arco della prossima sessione estiva di mercato. Sempre che i costi di gestione dell’operazione e altri fattori, fra cui età anagrafica e qualità tecniche, lo permettano.

Attacco e difesa restano i reparti da tenere maggiormente in considerazione, mentre il centrocampo dovrebbe esser quello meno incline a stravolgimenti nonostante la volontà di Davide Frattesi di cambiare aria. Al suo posto, oltre al già blindato Petar Sucic, potrebbe arrivare qualcuno della medesima caratura. Intonsa, invece, la corsia esterna mancina.

Al contrario, non si esclude che la dirigenza possa ricorrere ad un espediente per rinforzare la corsia opposta, ovvero quella destra, attualmente occupata da Denzel Dumfries e Matteo Darmian.

L’esterno olandese, infatti, ha ritrovato la piena fiducia del tecnico Simone Inzaghi il quale, suo malgrado, ha dovuto accantonare per forze di cose l’italiano. Quest’ultimo, oltretutto, potrebbe non garantire grandi prestazioni ancora per molto e a prescindere da ciò, offre meno spinta offensiva del collega di reparto, divenuto proprio in tal senso un attaccante aggiunto.

Da qui potrebbe nascere la necessità di inserire in gruppo una risorsa giovane, di gamba e con un futuro promettente davanti. Trattasi di Lutsharel Geertruida, attualmente in forze al Lipsia.

Il Lipsia scivola ancora e saluta Rose, previsti cambiamenti in estate. Rispolverata la pista Geertruida-Inter

Il calciatore in questione, connazionale di Dumfries, è stato prelevato lo scorso anno dal Feyenoord, di cui era capitano. Oltre alla Roma in passato, ha affrontato anche l’Inter in questa stagione nella fase a girone unico di Champions League. Dando prova di tutte le sue qualità, nonostante un potenziale ancora parzialmente latente.

Nel complesso, l’annata che sta vivendo in Germania procede però al di sotto delle aspettative, complice uno stato di forma di squadra oscillante in Bundesliga. Nelle ultime dieci partite di campionato dall’alto di una mediocre sesta posizione in classifica (pari merito col Friburgo, ndr), infatti, il calciatore è stato relegato in panchina in cinque occasioni. Troppe, forse, per un prospetto costato 20 milioni e valutato quasi 30.

Il recente esonero di Marco Rose, infine, potrebbe costringere la nuova gestione tecnica ad attuare cambiamenti anche a livello di organico in estate. E nel caso in cui Geertruida dovesse esser messo alla porta, l’Inter potrebbe bussare per davvero per un prelievo neppure troppo inatteso.

Del resto, ai nerazzurri già piaceva: la preferenza difensiva ricadde poi su Benjamin Pavard, mentre l’olandese divenne obiettivo di mercato del Bayern Monaco, poi sfumato. Questa volta, però, i costi andrebbero decisamente al ribasso. Si parla di circa 18 milioni di euro.