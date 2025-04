Inzaghi annuncia un infortunio in conferenza: “Problema al piede”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa prima del derby contro il Milan in Coppa Italia: il tecnico ha svelato un nuovo infortunio

Un’altra notte pesante per la stagione dell’Inter è sempre più vicina perché domani si giocherà il derby contro il Milan valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Simone Inzaghi si è presentato poco fa in conferenza stampa e ha affrontato diversi temi caldi, a partire dagli infortuni e dal rendimento di alcuni singoli.

Innanzitutto, non poteva mancare la presentazione di una sfida che resta speciale per i tifosi e per i due club: “Il derby della seconda stella rimarrà nei nostri cuori, una gioia immensa. Ma i precedenti non vanno in campo. Rispettiamo molto il Milan“. E ancora: “Il Milan è forte, l’abbiamo visto anche contro il Real Madrid. Ha avuto difficoltà ma in partita secca ha impensierito tutti. E vorranno andare in finale”.

Anche il calo nel finale contro l’Udinese, però, merita qualche parola: “Bisogna cercare di non gestire, ci sono tante partite, ci sono le Nazionali. Il primo tempo con l’Udinese è stato eccezionale, poi non abbiamo approcciato bene nel secondo. Fino al gol incassato non abbiamo rischiato niente, poi abbiamo perso lucidità“.

Inzaghi alle prese con gli infortuni: da Lautaro a Frattesi

Una delle domande più attese di tutta la conferenza era quella sulle condizioni di Lautaro Martinez. Inzaghi ha chiarito come sta il Toro, soprattutto in ottica Bayern Monaco: “Vogliamo averlo sabato a Parma ma dobbiamo andar piano, vediamo giorno dopo giorno. Ognuno fa le tabelle nella propria testa ma poi ci sono i contrattempi”.

E ha anche espresso nuove lodi per il capitano: “Lui vuole essere sempre disponibile ma purtroppo ha avuto questo problemino. Speriamo per sabato ma non c’è la certezza”. In ogni caso, la notizia è che dovrebbe tornare a disposizione in Champions League.

Anche Frattesi, però, non è al massimo, nonostante il gol e la buona prestazione contro l’Udinese: “Davide aveva già dimostrato di stare bene, ma aveva avuto diversi problemi che l’hanno rallentato. Ha fatto 4 allenamenti uno meglio dell’altro, ha meritato di giocare. Vediamo oggi, speriamo che sia tutto ok perché ha avuto un problema al piede. Altrimenti non l’avrei tolto contro l’Udinese. A Parma non ci sarà Barella, dovrò valutare”.

Sono arrivate parole al miele anche per Marko Arnautovic, sempre più prezioso alle spalle dei titolarissimi e la cui permanenza per il Mondiale per club o per un’altra stagione non è da escludere: “Non so cosa succederà, sapete quanto stimo Marko”, ha iniziato. E dopo aver confermato di averlo voluto all’Inter, ha annunciato: “Ora c’era bisogno e ha dato un grandissimo apporto. So che l’Inter ha un’opzione di rinnovo ma ci penseremo a fine campionato”. Ora la testa è solo al Milan.