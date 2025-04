Calciomercato, il DS esce allo scoperto: “Vogliamo un giocatore dell’Inter”

Il dirigente coltiva un sogno per la prossima stagione: il giocatore nerazzurro potrebbe essere tentato dal clamoroso ritorno a casa

Meglio tardi che mai, sostiene ora qualcuno per sottolineare l’importanza di un calciatore che, più o meno casualmente, ha scelto proprio il momento topico della stagione nerazzurra per fare quello che gli si chiedeva dal giorno del suo arrivo: segnare. E soprattutto non far rimpiangere Lautaro Martinez e Marcus Thuram allorquando uno dei due sarebbe stato assente.

Missione compiuta, per lo meno se ci riferiamo ad alcuni importanti episodi del 2025. In gol contro Fiorentina, Monza e Udinese in tre delle ultime quattro gare casalinghe dell’Inter. Per un totale di 6 punti netti portati alla causa di Simone Inzaghi. Se questo non significa essere decisivo, allora non sapremmo cosa chiedere di più a Marko Arnautovic, il bomber triste che sta ritrovando a poco a poco il sorriso. E si vede.

Sebbene nello scorso campionato l’Inter viaggiasse come una macchina da guerra sul fronte offensivo – senza bisogno quindi di un grande apporto da parte degli attaccanti – è balzata agli occhi la maledizione del giocatore austriaco, protagonista di una gran quantità di occasioni facili divorate davanti al portiere avversario.

Anche fischiato, talvolta, da una parte di San Siro, l’ex Bologna si è un po’ intristito, non riuscendo a rendere al meglio a causa dell’enorme pressione generata nei suoi confronti. Nella seconda parte della stagione corrente, invece, forse liberatosi dai fantasmi, l’austriaco ha risposto presente. Quando meno ce lo saremmo aspettato.

Il suo futuro, considerando il contratto in scadenza nel prossimo giugno, resta con tutta probabilità lontano dalla Pinetina. Anche perché un club in patria sta uscendo allo scoperto con chiare parole sulla volontà di ingaggiarlo nel prossimo mercato.

Arnautovic, sirene dall’Austria: torna a casa dopo 21 anni?

Pur avendo ovviamente fatto la trafila delle Giovanili nel suo paese natale, l’attaccante nerazzurro si è affermato all’estero – prima in Olanda, poi in Germania, nonché in Inghilterra – giocando di fatto solo una ventina di partite col club austriaco Floridsdorfer alla tenera età di 17 anni. Ora che ne ha quasi 36 – li compirà il prossimo 19 aprile – forse è arrivato il momento di tornare laddove tutto o quasi ebbe inizio.

“La domanda non è solo cosa vuole il Rapid Vienna, ma anche cosa vuole Marko Arnautovic. Se riesce a immaginare di giocare per noi. Credo che sia un giocatore molto bravo: noi abbiamo qualche problema in attacco, e lui è un giocatore eccezionale. Lo ha dimostrato di nuovo nella prima partita contro i serbi. Per me è uno dei giocatori più sorprendenti; ha una qualità incredibile. Ma la domanda è anche se si può ottenere un giocatore così. Quindi se potessimo ottenere Marko Arnautovic, nel concetto generale, allora credo che nessun club in Austria si rifiuterebbe di ingaggiarlo, e questo include lo SK Rapid.”

Queste le parole, inequivocabili, del Ds del Rapid Vienna Markus Katzer, che ha parlato ai microfoni di Sky Sports sulla corte che la società della Capitale sta già facendo al calciatore per convincerlo a tornare nel club in cui già ha militato nel 2003/04 prima di passare al citato Floridsdorfer.