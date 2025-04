Calhanoglu al Galatasaray: annuncio ufficiale e l’offerta all’Inter

Dichiarazioni importanti del centrocampista nerazzurro sul proprio futuro, spunta la pista giallorossa in Turchia

In alcuni frammenti della stagione si è fatto vedere meno di quanto abbia fatto in passato. Ma sono cose che capitano.

Esser costanti non è certo una passeggiata, anche per uno come Hakan Calhanoglu. Specie se parte delle colpe, se così possono essere definite, ricadono sul riacutizzarsi di problematiche fisiche e il ripresentarsi di situazioni infortunistiche, tipiche di questo frangente primaverile.

Adesso però, scrollato di dosso qualche timore, il centrocampista nerazzurro sembra esser tornato a macinare numeri importanti. Appare dunque facile pensare che anche per la prossima annata, a prescindere da come andranno le cose per l’Inter nel finale, il turco possa ancora rivestire il proprio ruolo da playmaker alle dipendenze di Simone Inzaghi.

Salvo ripensamenti improvvisi, la visione della dirigenza dovrebbe restare la medesima. Ciononostante, la proprietà Oaktree ha fatto intendere di non voler fare eccezioni sulla base di preferenze personali. Chiunque non dovesse contribuire allo ’svecchiamento’ della rosa è libero di partire. Nessun vincolo, nessuna morsa.

Calhanoglu, già trentunenne, appartiene a questa categoria di over-30 con un futuro incerto o comunque non ancora scritto del tutto.

Anche dalla prossima estate, quindi, spazio a speculazioni su quel che verrà per il prosieguo della sua carriera. Partendo proprio dalle fondamenta gettate dallo stesso calciatore di recente, nel corso di un’intervista rilasciata per il quotidiano turco ‘Sabah’.

Desiderio o promessa al Galatasaray? La scelta di Calhanoglu dopo l’Inter

Senza nulla togliere all’Inter, ci sarebbe un’alternativa che stuzzica da tempo le sue fantasie. Si tratterebbe di un dolce ritorno nella terra natia, ma anche una sfida del tutto inedita, da inserire presto nel proprio curriculum internazionale. I colori sullo sfondo appaiono giallorossi, proprio quelli del Galatasaray.

“Sono davvero molto felice all’Inter, ma nessuno sa cosa potrebbe riservare il futuro. Un giorno mi piacerebbe molto vestire la maglia del Galatasaray, sarebbe un onore per me”, ha raccontato senza nascondere le proprie volontà.

Dichiarazioni forti, dalle sembianze testamentarie: se l’avventura in nerazzurro dovesse finire, prima o poi ci sarà una nuova squadra ad attenderlo. L’Inter, in quel caso, potrebbe tentare di portare a casa un bottino di almeno 30 milioni di euro.

“Giocare per la Nazionale Turca, del resto, è fonte di orgoglio. Ad ogni chiamata rispondo presente, perché non è ammissibile nessun altro tipo di pensiero. Indossare quella maglia ed esserne capitano sono fonte d’emozioni indescrivibili”, ha quindi concluso Calhanoglu. Chissà che un giorno questo desiderio non si concretizzi.